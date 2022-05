Roger corrompe dottore all’Isola “Voleva mandare un messaggio a Estefania”/ Blasi lo becca “Infrazione!”

Roger Balduino commette un’infrazione all’Isola dei Famosi: beccato!

Roger Balduino beccato! Il naufrago è messo alle strette da Ilary Blasi nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022; il motivo? Ha infranto le regole, cercando di far arrivare un messaggio su Playa Sgamada. “Ha cercato di aggirare le regole dell’Isola ma noi lo abbiamo beccato.” annuncia soddisfatta la conduttrice prima di parlare col diretto interessato. A lui comunica: “Hai commesso un’infrazione: hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a Estefania. Tu sai che questa cosa non si può fare?” Lui, alle strette, ammette la sua colpa e si giustifica: “Lo so, mi dispiace! Ho sentito in quel momento che volevo farlo…” Per sua fortuna, Ilary non ha intenzione di punirlo ma, anzi, lo aiuta a far arrivare quel messaggio a destinazione.

Roger Balduino, il messaggio segreto per Estefania

“Io so tutto, devono dirmi tutto sull’Isola, io ho un patto! – ammette Ilary Blasi in diretta, per poi graziare il naufrago – Quindi Roger non fare il furbo, per questa volta la passi liscia, perché l’amore vince su tutto, quindi va bene così, anzi, faremo arrivare il tuo messaggio a Estefania!” Va dunque in onda anche l’immagine del biglietto incriminato che recita: “Ciao Leoparda, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte, mi manchi te. Ti aspetto qua sulla nostra isola!”

