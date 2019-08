Roger Federer ‘diesel’ anche con Dzumhur/ Video Us Open, soffre ma passa: il lob show

E così anche il secondo turno degli Us Open passa, non indolore, in soffitta per il buon Roger Federer: battuto il non irresistibile bosniaco Damir Dzumhur (3-6 6-2 6-3 6-4) con ancora il primo set regalato all’avversario e poi un lento diesel che quando però carbura mette in mostra ancora il tennista più forte (forse) di tutti i tempi. Quello giocato nella notte era il match numero 100 dello svizzero a Flushing Meadows ma non è stata esattamente una festa: come all’esordio contro Nagal, Roger Federer impiega diversi minuti per entrare nel match e con un break subito immediato si ritrova 0-4 dopo mezz’ora. Il pubblico è sbalordito: rovesci, diritti, voleé e servizi finiscono sempre lontani dalla linee e gli errori gratuiti sono più del consueto; Roger soffre, si vede il volto scuro e i pensieri “bui” che rimandano forse ancora a quel doppio match point nella finalissima di tutti i tempi a Wimbledon contro Djokovic. Nel secondo set non è che parte ancora bene per Roger e solo un passante sballato di Dzumhur “grazia” Federer e non permette subito il break. Ecco, lì qualcosa si accende e la partita cambia radicalmente.

IL SOLITO FEDERER: SOFFRE MA REGALA MAGIE

DI colpo, entrano tutti i colpi, gli schemi sono variabili praticamente ad ogni 15 e la forza mentale, fisica e tecnica del re del tennis di fatto travolge le velleità dell’avversario impotente: Roger Federer fa il Roger Federer e conquista in rapida serie i tre set che servono per sedersi comodo ad attendere il prossimo avversario al terzo turno, il vincente tra Lucas Pouille e Daniel Evans. «Non è certo la prima volta che fatico a entrare in partita. Le sensazioni non erano per niente buone perché faticavo a trovare il timing giusto sulla palla, a colpire nel migliore dei modi. Sentivo che qualcosa non funzionava. Poi dall’inizio del secondo set la situazione è migliorata, si è ribaltata e sono salito di livello», spiega lo svizzero per nulla contento a fine match. Us Open strani per lui finora, un “diesel” che però mette a segno magie incredibili come quella regalata sul 3-0 secondo set, 15-30: scambio lungo, palla lunga-palla corta con finta e poi lob magistrale che lascia a bocca aperta pubblico, avversario, marziani e venusiani da ogni dove. La condizione manca (forse), la forza mentale pure ma in quanto a tecnica ancora non ci sono eguali: tutto sta in Federer e nella sua voglia di macinare gioco e condizione man mano che avanza nel torneo. Certo, con avversari più probanti il tempo di recupero sarà inevitabilmente più corto e Roger non potrà rischiare così tanto come visto in questi primi due turni.





