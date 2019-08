Roger Federer supera 1°turno Us Open/ Fatica con Nagal ma si garantisce le Finals

Roger Federer non stecca la prima agli Us Open, ma questa potrebbe essere l’unica notizia positiva (anzi, la seconda visto che la prima è l’acquisizione delle Finals di Londra ottenuta proprio con questa vittoria): falloso, lento, con una tattica che nel primo set e mezzo non sembra appartenere al campione di tutti i tempi che invece è il Re elvetico. L’indiano Sumit Nagal, numero 190 del mondo e arrivato a Flushing Meadows attraverso le qualificazioni, ringrazia e dopo neanche mezz’ora ottiene un primo set insperato per 6-4: 19 errori gratuiti in soli 10 game per lo svizzero sono un’enormità, gli sbagli tanto sottorete quanto a servizio sono troppi e le difficoltà riscontrate a Cincinnati sembrano pesare ancora molto nel gioco di Roger. Perso il primo set però, quanto il publico degli Us Open teme di perdere prima ancora di cominciare in pratica il loro beniamino, Federer si sveglia e poco a poco mette in campo tutto il suo tennis migliore provando a spazzare via quelle nubi che sicuramente ha ancora in testa dalla finale forse più bella di sempre (e persa dopo due match point al Quinto Set) a Wimbledon contro Nole Djokovic. 6-1 nel secondo set, poi 6-2, 6-4 per concludere il match in due ore e mezza, più del previsto, schiantando il coraggioso Nagal.

FEDERER PASSA AL SECONDO TURNO, MA QUANTA FATICA

Difficoltà anche nel quarto set quando Roger Federer deve impegnarsi al massimo per salvare 4 palle break che avrebbero reso ancora più difficile l’esordio agli Us Open: alla fine è secondo turno raggiunto, con lo svizzero che incontrerà il bosniaco Damir Dzumhur, che ha sconfitto per 4-6 6-2 6-3 6-0 il francese Eliot Benchetrit, proveniente dalle qualificazioni. Il pubblico amante del tennis si chiede però se le carenze di condizione e tranquillità mentale – soprattutto nella prima di servizio, solo 12 ace in questo primo turno – si ripeteranno con l’avanzare del torneo o se invece la convinzione verrà riconquistata man mano portando Re Roger di nuovo in fondo a giocarsi il tutto per tutto in uno Us Open che non vince dal 2008, ma che prima lo aveva visto trionfare ininterrottamente nel 2004, 2005, 2006, 2007. Guardando il lato positivo, Roger Federer con questa vittoria contro Nagal si è aggiudicato un posto sicuro alle ATP Finals di fine anno, tradizionale torneo “dei maestri” con i migliori 8 al mondo che si contendono il titolo del Masters.

