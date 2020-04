Roger Federer/ Video, il Re battuto da una 14enne nei palleggi a muro: verità o fake?

Pubblicità

In questi giorni di stop agli eventi sportivi per l’emergenza coronavirus e quarantena forzata, non sono pochi i vip e i personaggi sportivi che, attraverso i social, hanno lanciato delle Challenge carine e divertenti a colleghi e fan. E lo stesso aveva fatto qualche giorno fa anche Roger Federer. Il Re, numero 4 nel ranking ATP del tennis mondiale, infatti aveva sfidato colleghi e followers in una gara di palleggi a muro in solitaria: sfida che è stata raccolta dalla giovane tennista di soli 14 anni Jalena Meyer, che si è fatta filmare, mentre con 4 racchette (due alle mani e due saldate ai piedi) palleggia al muro non facendo cadere neppure una delle quattro palline a una velocità importante. Una prestazione certo impressionante, ma che potrebbe rivelarsi un fake, come spesso accade anche in questi contesti.

FEDERE BATTUTO A UNA 14ENNE AI PALLEGGI: VERITA’ O FAKE?

Ma facciamo un passo indietro e prima di vedere nel video sottostante la prova della giovane tennista, ricordiamo la challenge proposta dallo stesso Roger Federer. Qualche giorno fa infatti la star del tennis mondiale, prossima a compiere 39 anni, in un elegantissimo completo bianco corredato di panama in testa, aveva lanciato una prova sui propri profili social, invitando followers e colleghi a una challenge di palleggi a muro in solitaria. Un modo divertente dunque di allenarsi e pure di sorridere in questi giorni a dir il vero ben drammatici per l’emergenza coronavirus. Chiaramente la proposta ha subito fatto il giro del web e sono stati parecchi i contributi ricevuti da Federer, da parte di semplici appassionati e fan ma anche da altri big dello sport e non solo come Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Novak Djokovic, Lewis Hamilton e Zlatan Ibrahimovic. L’ultimo video risposta e certo quello che ha fatto più scalpore è quello della tennista svizzera 14 enne Jalena Meyer, che superando Djokovic e Federer si è esibita in questa prova a “4 racchette” così particolare da far subito pensare a un fake. Chissà quale sarà la verità!

