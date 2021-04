Roger Garth/ Supporta Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi: “Può dare tanto!”

Questa sera Ubaldo Lanzo potrebbe diventare a tutti gli effetti uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. In studio, così come accaduto nel corso delle precedenti puntate, c’è Roger Garth, suo amico ormai da molti anni. Il noto opinionista televisivo siede in studio proprio per supportare Ubaldo. In precedenza si è detto sorpreso della sua resistenza, anche perché ha spiegato che Ubaldo non è effettivamente uno che ama i lavori fisici: “Non ha mai fatto nulla di materiale in vita sua, è un po’ viziato. Lui ha i domestici, fa tutto la mamma, i parenti… quando lo ospito a casa mia lascia la qualunque in giro!” ha dichiarato proprio nello studio dell’Isola dei Famosi.

Roger Garth sorpreso dall’amico Ubaldo Lanzo: ecco perché

D’altronde, Roger Garth ne è convinto: Ubaldo Lanzo può davvero dare tanto a questo reality e, se la sua avventura continuerà, potrà dimostrarlo a tutto il pubblico a casa. Garth, inoltre, si è detto più che stupito del fatto che Ubaldo sia riuscito a resistere tante settimane sull’Isola, per di più al fianco di un personaggio come Fariba Tehrani. I due, anzi, sono riusciti a creare un rapporto complice, tanto che sperano di continuare l’avventura all’Isola dei Famosi 2021 insieme. Riusciranno a realizzare questo desiderio? Di certo Roger ci spera!

