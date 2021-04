Roger Garth/ “Ubaldo Lanzo e la cromatologia? Ha studiato anni, per assegnarti un colore…”

Ubaldo Lanzo, dopo aver vissuto su Parasite Island insieme a Fariba Tehrani, è diventato ufficialmente un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante le mille difficoltà che la vita da naufrago presenta, Ubaldo si è tuffato con entusiasmo nella sua nuova avventura. La sua personalità sta incuriosendo il pubblico del reality show che, ogni settimana, scopre qualche dettaglio in più grazie a Roger Garth, l’amico che è presente nello studio del reality durante la diretta serale con Ilary Blasi. “Sono stato io a convincerlo ad accettare di prendere parte al programma, per questo motivo mi sto sentendo un po’ in colpa nei suoi confronti“ ha spiegato Roger garth nel corso del suo intervento all’Isola dei Famosi. Roger ha così deciso di supportare totalmente Ubaldo e intervenuto a Domenica Live ha anche difeso il suo lavoro da cromatologo.

ROGER GART PRIMO FAN DI UBALDO LANZO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

Ubaldo Lanzo sta provando a farsi conoscere non solo dal pubblico, ma anche dagli altri naufraghi dell’isola dei Famosi 2021 che lo hanno accolto con entusiasmo per la curiosità di conoscere gente nuova. In Honduras, Ubaldo potrebbe intrattenere gli altri concorrenti provando ad assegnare a ciascuno un colore. Un’attività dietro la quale si nascondo anni di studio come ha spiegato Roger Garth. L’amico di Ubaldo, infatti, ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Domenica Live trasmessa il 4 aprile, ha spiegato le difficoltà che cela l’attività di cromatolago di Ubaldo. “Per darti un colore, Ubaldo deve conoscerti perchè sembra una cosa superficiale, ma per fare questo, Ubaldo ha studiato anni”, ha spiegato Roger Garth a cui, inizialmente, aveva assegnato il colore verde-arancia. “Lui, poi, mi ha detto che sono cambiato perchè il colore cambia in base alla personalità. Ora sono diventato verde arancia, ma con una tonalità smaltata!”, ha concluso Roger Garth.

Anche noi vogliamo sapere che colore siamo, aspettiamo il parere del cromatologo Ubaldo #DomenicaLive pic.twitter.com/eHt1XP3JG4 — Domenica Live (@domenicalive) April 4, 2021

