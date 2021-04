Roger Garth/ “Ubaldo Lanzo? Provato per colpa di alcune persone”

Roger Garth, grande amico di Ubaldo Lanzo, è ormai un volto fisso di Canale 5 ora che il cromatologo è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il modello è presente nello studio di Canale 5 in occasione delle dirette dall’Honduras e spesso ospite nel salotto pomeridiano o domenicale di Barbara d’Urso. In una recente intervista a Blasting News, Garth ha raccontato come è nata l’amicizia con Ubaldo: “Ci siamo conosciuti più di vent’anni fa, durante la fashion week. Lui disegnava per un noto stilista per il quale io sfilavo tra Milano e Parigi. Poi dopo anni abbiamo fatto delle trasmissioni insieme come “Markette” con Piero Chiambretti e “Modeland” su All Music”. Il modello ha aggiunto che l’amicp Ubaldo sta sicuramente soffrendo la presenza di alcuni naufraghi: “Nell’ultima settimana lo vedo molto provato per colpa di alcune persone e vedo che non sta benissimo”. Ricordiamo che negli ultimi giorni Ubaldo ha avuto uno scontro con Vera Gemma.

Ubaldo Lanzo/ Furioso con Fariba Tehrani: "Mi hai pugnalato e tradito!"

Roger Garth: risponde alla battuta di Jeda

Roger Garth, primo modello androgino italiano, ha ammesso di sentire molto la mancanza dell’amico Ubaldo Lanzo: i due sono soliti trascorrere molto tempo insieme al telefono, specialmente di notte. Nel corso della puntata di lunedì 19 aprile, non sono mancate tensioni tra Garth e Jeda, il fidanzato di Vera Gemma. Il rapper ha definito il modello “la versione Wish del principe azzurro di Shrek”: “Mi pare carino come personaggio e poi è sempre un principe. Ognuno di noi somiglia a un cartone animato. In effetti anche lui mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale, ma senza ghianda”, ha commentato con ironia su Blasting News. Nei giorni scorsi, su Instagram, Roger Garth ha dedicato un pensiero all’amica naufrago: “L’amicizia è vita. Le distanze fisiche non hanno rilievo, il colore è visibile ad occhi chiusi, la voce è famiglia, l’empatia a distanza è qualcosa che solo chi sa amare sa comprendere. Ubi, parte di me”.

