Roger Michell è morto/ Addio al celebre regista di Notting Hill

Roger Michell, acclamato regista di film come Notting Hill, Venus e My Cousin Rachel, è morto ieri, 22 settembre, all’età di 65 anni. La famiglia di Michell ha annunciato la sua morte in una dichiarazione resa nota oggi. Non si conoscono al momento il luogo e la causa della morte del noto regista. “È con grande tristezza che la famiglia di Roger Michell, regista, scrittore e padre di Harry, Rosie, Maggie e Sparrow, annuncia la sua morte all’età di 65 anni il 22 settembre”, si legge nella dichiarazione rilasciata tramite il pubblicista di Michell.

Il regista ha lavorato nei teatri britannici, tra cui il Royal Court, il National Theatre e la Royal Shakespeare Company, e negli anni ’90 ha realizzato acclamate serie televisive, inclusi gli adattamenti del romanzo di Hanif Kureishi “The Buddha of Suburbia” e “Persuasion” di Jane Austen.

Roger Michell, addio al regista di Notting Hill, grande successo del 1999

Sul grande schermo, il più grande successo a livello commerciale di Roger Michell è stato “Notting Hill”, la commedia scritta da Richard Curtis su una storia d’amore tra una star del cinema interpretata da Julia Roberts e il proprietario di una libreria londinese, interpretato da Hugh Grant. Il film del 1999 è stato nominato per tre Golden Globe. Il regista ha realizzato in gran parte film in Gran Bretagna. Tra i suoi titoli vanno sicuramente ricordati “Enduring Love”, basato su un romanzo di Ian McEwan, e “Venus”, che ha fatto ottenere a Peter O’Toole una nomination all’Oscar. Michell lascia le ex mogli Kate Buffery e Anna Maxwell Martin, entrambe attrici, e i suoi quattro figli.

