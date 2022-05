Roger “non sono innamorato di Estefania”/ “Ho ancora un sentimento per Beatriz”

Roger a L’Isola dei Famosi 2022 fa una rivelazione choc durante la diretta. Il naufrago chiamato a sorpresa in spiaggia si ritrova ad incontrare la ex fidanzata Beatriz volata dall’Italia in Honduras per un confronto “face to face”. Beatriz prima di incontrare l’ex fidanzato ha avuto modo di conoscere la rivale Estefania, ma tra le due non volano parole. Anzi, le due “rivali” siglano una sorta di armistizio di pace con tanto di bacio che Ilary Blasi dallo studio definisce “come il bacio di Giuda”. Poco dopo Roger incontra la ex: “sei venuta fino a qua? Bene…” chiede il modello con la ex compagna che replica: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perchè sei cambiato”.

Dal canto suo il naufrago cerca di spiegare le sue ragioni: “abbiamo deciso questo insieme”, ma Bea lo incalza: “devi essere uomo e dire che quello che dico è verità. Forse mi hai preso in giro tutto questo tempo. Mi hai ferita”.

Roger rivela: "Beatriz sei la fidanzata che ho amato di più" e su Estefania

E‘ tempo di confronti d’amore sull’Isola dei Famosi 2022. Roger sulle cristalline spiagge honduregne ritrova a sorpresa la ex Beatriz. Un incontro che spinge la ex coppia ad un confronto diretto. Dopo una serie di botta e risposta, è proprio il modello a fare una rivelazione sulla sua nascente storia con Estefania: “non sono innamorato di lei”. Ma le rivelazioni del naufrago non sono ancora finite, visto che poco dopo rivolgendosi alla ex Beatriz dice: “ho ancora un sentimento per te, ma non voglio più stare con te. Tu sei la fidanzata che io ho amato più di tutte”.

Le parole di Roger non passano inosservate con Ilary Blasi che dallo studio precisa: “secondo me, voi avete ancora tante cose da dire. Chissà che questi giorni sull’isola non possano essere dalla vostra parte per chiarirsi e scoprirvi”. Intanto Cloe D’Arcangelo, l’amica di Estefania Bernal, non nasconde di essere delusa dalle parole di Roger: “non mi ha convinto quello che ha detto, credo però alla mia amica e ai suoi sentimenti”.

