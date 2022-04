Roger, pianto a dirotto a L’Isola dei Famosi/ Confessione choc: “Mi manca mio figlio”

Sorpresa a L’Isola dei Famosi. Nel corso delle nomination, in diretta dalla Palapa, Roger si presenta con la compagna di gioco e sua attuale conoscenza: i due, infatti, sembrerebbero sempre più affiatati e pronti a diventare una coppia anche nella vita reale. Proprio davanti alle foto dei compagni da nominare, il modello scoppia in lacrime mentre annuncia di voler salutare un suo amico. Il tutto, infatti, nasce con la richiesta di fare gli auguri ad un suo amico che fa il compleanno proprio oggi.

Il concorrente si mostra fin da subito emozionato mentre racconta di voler salutare il suo amico. Ilary Blasi capisce subito che c’è qualcosa che non va e insiste con le domande, chiedendo come mai la sua reazione sia quella. La conduttrice fa poi una fatidica domanda: “Ma è tuo figlio?”. Il modello conferma: si tratta proprio di suo figlio, che vive in Brasile. La confessione sorprende tutti: in studio, infatti, nessuno sapeva che fosse papà.

Roger conferma: “Ho un figlio”

Il pianto a dirotto di Roger ha fatto nascere alcune domande in studio. Dopo la domanda di Ilary Blasi, se il suo amico che fa il compleanno fosse suo figlio, il modello non ha potuto far altro che confermare che è realmente così. “Sì, è mio figlio. Mi manca troppo, lo amo tanto. non posso parlare perché sennò sua mamma si arrabbia con me ed è un casino”. Estefania, sua compagna di gioco e non soltanto, conferma: “Non può parlarne. È una questione legale”. Roger ribadisce che ha rapporto con il bimbo, che compie oggi 11 anni: “Io lo sento tutti i giorni”.

La compagna lo difende dalle domande dello studio: “Sì ma non può parlare di lui qui per una questione legale”. Nessuno, infatti, sapeva che il concorrente avesse un figlio. La sua confessione ha portato dunque ad una reazione di sorpresa in studio: anche Ilary Blasi è rimasta a bocca aperta.











