Roger senza pietà con Beatriz “Mai più insieme”/ “Mi hai preso in giro”, ma poi…

Beatriz Marino rivede il ‘suo’ Roger all’Isola dei Famosi 2022. In Honduras va in scena un faccia a faccia chiarificatore tra la showgirl e il fotomodello brasiliano. Quest’ultimo è subito molto chiaro nei confronti della sua ex fidanzata: “Ho detto che non torniamo mai insieme!”. “Non sono una pazza”, risponde Beatriz. “Mi hai preso in giro tutto questo tempo. Se ti sposi non importa, ma devi essere uomo e dire che io ho detto la verità, che tu da settembre ad oggi mi hai preso in giro”. “Ti ho bloccato sui social perché non volevo più stare con te”, ribatte infastidito Roger Balduino.

“E’ sempre una bella ragazza, se vuole restare va bene per me non cambia niente”, spiega Roger Balduino nel collegamento con Ilary Blasi. Alla domanda della conduttrice, Beatriz chiarisce che non è più innamorata del naufrago. Quest’ultimo prova la stessa cosa nei suoi confronti e afferma di non essere nemmeno innamorato di Estefania. Nonostante la rottura con Beatriz, il fotomodello brasiliano non rinnega il passato. “Certo che l’amavo e ho ancora sentimenti per lei, ma non voglio più stare insieme”. Poi, alla fine del confronto, i due si avvicinano molto amichevolmente l’uno nei confronti dell’altra e si dirigono insieme verso la Playa.

