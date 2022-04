Roger Tamraz, chi era il primo marito di Marisela Federici/ “Aveva capito che…”

Marisela Federici e la separazione da Roger Tamraz: “Non sopportavo…”

Roger Tamraz è stato il primo marito della contessa Marisela Federici. Dal magnate egiziano la donna ha avuto una figlia. In un’ospitata al programma Vieni da me, Marisela rivelò che la separazione dal marito fu dovuta ai continui tradimenti: “Gli voglio molto bene nonostante il divorzio. L’ho lasciato perché non sopportavo il tradimento. Per me erano insopportabili i tradimenti di questo signore che considerava il tradimento come una doccia”. Roger Tamraz corteggiò Marisela fingendosi una persona comune.

In occasione di un’intervista rilasciata nel corso del 2019, la Federici aveva svelato le particolari strategie di corteggiamento attuate da Roger Tamraz, che era riuscita a conquistarla: praticamente il magnate egiziano si era presentato come un parrucchiere per signore, non svelando le sue ricchezze. “Perché io, ad un riccone, avrei detto no e lui mi ha preso in giro dicendomi che era un parrucchiere per signore. Invece, era ricchissimo, ma io ero già innamoratissima di lui”, aveva raccontato la nobildonna nell’ospitata da Caterina Balivo. Tra i due le cose non andarono bene e arrivò il divorzio. Dalla loro unione nacque Margherita Tamraz. La donna attualmente vive a Milano e di professione fa la fotografa. Nel corso di questi anni ha realizzato dei progetti molto importanti, sempre legati alla sua professione ovvero la fotografia.

Marisela Federici rivelò anche un aneddoto sul suo incontro con Roger Tamraz. La donna era molto amica di Susanna Agnelli che divenne con il tempo una delle sue più fidate amiche. Proprio a lei la donna confidò di essersi innamorata di Tamraz. Marisela Federici in un’intervista a Dagospia aveva rivelato: “Marì, ti sei innamorata di un uomo alto come un divano’. Sono state le prime parole di Suni quando vide Roger. Lo chiamava ‘Tam Tam’. Però ne era incantata. Lui aveva capito che per sedurre me doveva conquistare Suni. Aveva per lei mille attenzioni, ma all’inizio si spacciava per un parrucchiere per signore del jet set. Mi invitò a Parigi per il secondo volo del Concorde”. Poi aggiunse un dettaglio ironico: “Arrivò con una Rolls Royce e donò a Suni un’icona russa. Lei lo mise alla prova. ‘Stasera vorrei pranzare a L’Orangerie’. Un ristorante così esclusivo che si doveva prenotare mesi prima. Lui rispose: ‘Datemi un orario’. Ci fecero trovare un tavolo in mezzo al camino. Accanto a noi Stavros Niarchos. Disse a Roger: ‘Comment vas-tu, mon camarade?’ Suni era estasiata. Io, già pazza di Roger, ero gelosissima. Ma Suni ha vissuto tutte le mie storie d’amore. Da Alfonso de Borbón, cugino del re di Spagna, ad Alvise di Robilant. Ai miei spasimanti scriveva sempre lei. Forse era di lei che si innamoravano”.

