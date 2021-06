ROGER TAMRAZ, EX MARITO MARISELA FEDERICI/ “Mi tradiva con le mie amiche”

Marisela Federici, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ricorda la storia d’amore con colui che è diventato il suo primo marito, Roger Tamraz, grande uomo d’affari e banchiere. “Ho fatto due figli con grandissimo amore con questo uomo meraviglioso che è rimasto nel mio cuore.– ha raccontato – Mi disse che era un parrucchiere per signore, io ho avuto un senso di pietà verso questo uomo a cui non ho potuto dunque dire no. Ci ho ballato e dopo al cuore non si comanda… mi è piaciuto molto. Per molto tempo ho seguito questa favola, per amore non ho indagato e quando ho scoperto chi realmente fosse sono stata felice. Ho capito che mi ero innamorata dell’uomo: uno che ti crea una favola così per mesi…” Tuttavia le cose sono precipitate quando ha scoperto che “Era un traditore. Il problema è che mi tradiva con le mie amiche che poi si vantavano con me.” Così “Per rispetto dei miei figli e mio l’ho lasciato”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Roger Tamraz, primo marito di Marisela Federici

La contessa Marisela Federici, protagonista dei salotti mondani, è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno. Come in ogni puntata, anche oggi, Serena Bortone raccoglierà i racconti dei suoi ospiti. La vita di Marisela Federici è ricca di aneddoti da raccontare come quelli relativi al matrimonio con ilmagnate egiziano Roger Tamraz da cui ha avuto due figli, Margherita ed Eduardo. Di RogerTamraz, Marisela Federici ha parlato in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019 svelando di essersi innamorata di lui convinta di avere davanti un parrucchiere. “Io, ad un riccone, avrei detto no e lui mi ha preso in giro dicendomi che era un parrucchiere per signore. Invece, era ricchissimo, ma io ero già innamoratissima di lui”, raccontò all’epoca a Caterina Balivo. Un amore che portò Marisela a sposarsi e a diventare due volte mamma.

Marisela Federici e l’amore finito con l’ex marito Roger Tamraz

Nonostante un amore grande e la nascita di due figli, il matrimonio tra Marisela Federici che si è poi risposata con Paolo Federici finì. A svelare il motivo che portò al divorzio, nel 2019, è stata proprio Marisela. “Gli voglio molto bene nonostante il divorzio. L’ho lasciato perché non sopportavo il tradimento. Per me erano insopportabili i tradimenti di questo signore che considerava il tradimento come una doccia”, raccontò sinceramente all’epoca a Caterina Balivo. Il grande amore della contessa, poi, è stato sicuramente Paolo Federici che si è spento nel 2016.

