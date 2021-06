Roger Waters attacca David Gilmour/ I due ex Pink Floyd “Vuole più meriti del dovuto”

Roger Waters, storico cofondatore dei Pink Floyd, si è scagliato ancora contro David Gilmour, chitarrista del gruppo. Il motivo sarebbe il ritardo nella pubblicazione della versione rimasterizzata di ”Animals”, a causa del veto che David ha dato su alcuni testi, e anche le note di copertina che spiegano chi fece cosa nel 1976 quando l’album venne realizzato. Allora Waters ha deciso di pubblicare sul suo sito ufficiale un lungo post in cui dice la sua in merito alla canzone, specificando addirittura che Gilmour gli vieta di scrivere sulla pagina Facebook dei Pink Floyd: ”Visto che Gilmour mi vieta di postare sulla pagina Facebook dei Pink Floyd da 30 milioni di followers, lo farò qua. Ci sono dei nuovi mix stereo e 5.1 di Animals fatti da James Guthrie ma sono rimasti inediti a causa di una disputa a proposito di alcune note di copertina scritte da Mark Blake per questa pubblicazione”. A quanto pare, il chitarrista dell’iconico gruppo britannico non vuole riconoscere il ruolo di Roger Waters nella loro storia e nella stesura dei loro lavori.

Le accuse di Roger Waters

Waters non si è fermato ad una singola accusa, le parole che ha usato nel post sul suo sito riportano alla mente cose accadute anche tanti anni fa: ”Gilmour ha vietato la pubblicazione fino a quando le note non fossero state cancellate, non perché discuta la veridicità della storia ma vuole che la stessa rimanga segreta. Questa è solo una piccola parte della campagna messa in atto dai Gilmour/Samson per reclamare più meriti del dovuto rispetto al lavoro fatto da Dave nei Pink Floyd fino al 1985. Certo, era ed è un grande chitarrista e cantante, ma per gli ultimi 35 anni ha detto un sacco di sciocchezze su chi ha fatto cosa nei Pink Floyd mentre io ero ancora alla guida. Ci sono un sacco di discussioni su io ho fatto questo e tu quello”. Insomma, la disputa tra i due ex Pink Floyd sembra portarsi dietro tante cose da anni, il problema con la pubblicazione di ”Animals” sarebbe solo un’altra goccia nell’Oceano.

A note from @rogerwaters to @pinkfloyd fans 🐖: As I am banned by @davidgilmour from posting on Pink Floyd’s Facebook page with its 30,000,000 subscribers, I am posting this announcement here today and in full on https://t.co/1f2rcamerC. Read more: https://t.co/kn3DaKjABE pic.twitter.com/1Cg5kxBEIN — Roger Waters (@rogerwaters) May 31, 2021

