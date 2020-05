Rogue One a Star Wars Story/ Video, su Italia 1 il film con Felicity Jones

Pubblicità

Rogue One a Star Wars Story va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Lucas film in collaborazione con la Allison Shearmur Productions mentre la distribuzione è stata gestita dalla Walt Disney Studios Motion pictures. La regia di questo film sta curata da Gareth Edwards con soggetto scritto da John Knoll e Gary Whitta mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Chris Weitz e Tony Gilroy. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Giacchino, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Greig Fraser e nel cast sono presenti Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Alan Tudyk, Jiang Wen e Mads Mikkelsen.

Rogue One a Star Wars Story, la trama del film

Ecco la trama del film Rogue One a Star Wars Story. Su un tranquillo pianeta vive uno scienziato di nome Galen che in passato suo malgrado ha dovuto collaborare con l’imponente Impero galattico. Ora vuole assolutamente concedersi maggior tranquillità insieme alla propria adorata moglie e alla propria figlia Lyn. Tuttavia, la sua pace avrà breve durata in quanto un giorno sul pianeta si presentano alcuni emissari dell’impero che uccidono la moglie per costringere lo scienziato stesso ad occuparsi del progetto che prevede la costruzione della cosiddetta morte nera ossia una gigantesca astronave capace con una potentissima arma di distruggere interi pianeti con un solo colpo. Lo scienziato viene catturato mentre la figlia con un po’ di fortuna e soprattutto con il supporto di un ribelle di nome Saw riesce a scappare. Circa 13 anni più tardi da quanto successo, lo scienziato ha completato praticamente la costruzione della morte nera ma al tempo stesso ha realizzato un messaggio criptato destinato alla ribellione e con il quale informa di aver voluto lasciare appositamente un punto debole che permetterebbe di distruggere questo ordigno prima che sia usato per distruggere i pianeti e milioni di innocenti.

Nel frattempo sua figlia è stata catturata dalle forze imperiali e tenuta segregata in una cella in maniera tale da costringere lo scienziato a collaborare per la costruzione della patente arma. Alcuni soldati della ribellione riescono tuttavia a farla evadere in maniera tale che possa lei stessa indicare il luogo dove si trova il proprio padre per ucciderlo e quindi mettere fine al progetto della realizzazione della morte nera. Tuttavia, le cose sono profondamente cambiate ed in particolare con la ragazza che si unirà alla ribellione per contrastare nuovamente l’impero galattico mentre il potente Dark Fener su ordine dell’imperatore sta cercando di proteggere la morte nera dagli assalti della ribellione così da poterla utilizzare per soggiornare quanti possano ancora pensare di opporsi al loro potere. Insomma, un gruppo di ribelli dovrà mettere in atto una missione segreta attraverso la quale dovranno sfruttare il messaggio offerto dallo scienziato per distruggere l’incredibile ordigno.

