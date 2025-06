MONTEPREMI ROLAND GARROS 2025: QUANTO HANNO GUADAGNATO SINNER E MUSETTI?

Dopo il Roland Garros 2025 arriva anche l’approfondimento sui guadagni che i nostri giocatori hanno incassato come montepremi dal torneo dello Slam. Discorso sempre molto relativo, nel senso che solitamente i ricchi premi intascati dai tennisti passano in secondo piano, ma è comunque un tema che interessa; si parla di cifre alte, da anni infatti è in corso una sorta di “guerra” tra gli Slam per chi riesce a garantire il montepremi più alto. Iniziamo da Jannik Sinner, che come noto ha perso una finale straordinaria contro Carlos Alcaraz, purtroppo facendosi rimontare due set e un break di vantaggio.

Ebbene, raggiungendo la finale del Roland Garros 2025 il numero 1 Atp ha incassato la bellezza di un milione 275 mila euro di montepremi: cifra niente male, che gli ha fatto superare i 4 milioni di euro guadagnati in stagione. Questo, escludendo le sponsorizzazioni che come sempre rappresentano una voce a parte ma che, come sappiamo, sono anche una larga fetta di quanto i tennisti e gli sportivi in generale riescono a intascare, a volte anche più dei ricchi montepremi che in questo caso sono garantiti dai tornei di tennis.

IL GUADAGNO DI MUSETTI

Per quanto riguarda invece Lorenzo Musetti, a lui dal Roland Garros 2025 spetta il montepremi per i semifinalisti: siamo in questo caso sotto il milione ma comunque a 690 mila euro. Musetti purtroppo è caduto lui pure contro Carlos Alcaraz, che lo ha battuto per la terza volta in meno di due mesi e sempre sulla terra rossa: in questo caso si è trattato di una sconfitta per ritiro, perché dopo aver vinto il primo set Musetti ha perso il secondo al tie break ed è crollato nel terzo, avvertendo un fastidio muscolare che a suo dire lo ha limitato sul campo centrale del Roland Garros.

Perso di schianto il terzo parziale, Musetti ha alzato bandiera bianca all’inizio del quarto set, quando aveva già perso i primi due game: una sconfitta che brucia perché si era capito che il carrarese avrebbe quantomeno avrebbe avuto le possibilità per lottare ad armi pari contro Alcaraz, ma è sfumata la finale tutta italiana al Roland Garros 2025. Per Musetti comunque un anno d’oro, con finale a Montecarlo e semifinali a Madrid, Roma e appunto Roland Garros: i suoi guadagni in stagione hanno così già superato i due milioni di euro, anche lui non si può certo lamentare anche se insegue sempre il grande titolo della carriera.