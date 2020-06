Rollercoaster – il grande brivido/ Su Rete 4 il film con George Segal e Henry Fonda

Rollercoaster – il grande brivido andrà in onda su Rete 4 oggi, 22 giugno, nel pomeriggio, alle 16:25. Diretto nel 1977 da James Goldstone, prodotto dalla Universal Pictures e con George Segal come attore protagonista il thriller d’azione riscosse un buon successo. Ai tempi George Segal aveva già ottenuto una certa notorietà con film come Il giorno più lungo (1962) e California Poker (1974). Nel cast sono presenti anche Timothy Bottoms, Richard Widmark ed Henry Fonda e durante la pellicola, in un ruolo meno importante appare anche una giovane Helen Hunt, destinata a vincere l’Oscar nel 1998. Le riprese del film sono state effettuate in California, nello specifico tra Beverly Hills, Los Angeles e Valencia (Santa Clarita), oltre che in Virginia e in Illinois rispettivamente a Norfolk e Chicago.

Rollercoaster – il grande brivido, la trama del film

Rollercoaster – il grande brivido inizia con un ragazzo che mentre finge di pescare osserva in maniera furtiva le montagne russe di un parco divertimenti prima di piazzare dell’esplosivo proprio sotto i binari. La sera stessa, in seguito all’esplosione, muoiono delle persone per via del deragliamento delle carrozze e ciò porta l’ispettore Harry Calder ad essere chiamato sul luogo. Poco tempo dopo accade un’altra tragedia in un altro parco poco lontano dove si sviluppa un incendio.

A questo punto per l’ispettore le coincidenze iniziano a diventare troppe e dopo aver scartato la pista degli incidenti scopre che i presidenti delle maggiori compagnie dei parchi divertimenti della zona si stanno riunendo per ascoltare un nastro minatorio che è stato ricevuto da uno di loro.

L’ispettore scopre allora che vi è un attentatore che è pronto a far continuare queste possibili stragi fino a che non verrà pagato e la somma scelta è di un milione di dollari. In questo frangente entrano allora in gioco i federali che tentano di prendere il caso e di estromettere Calder dalle indagini che però viene contattato dal sabotatore perché in lui ha visto l’unica persona in grado di prenderlo sul serio. Riuscirà dunque Harry Calder a fermare l’attentatore e risolvere il caso o gli attentati continueranno a mietere vittime nella regione?



