Rolling Stones, Nasa gli dedica pietra su Marte/ Mick Jagger: “Sogno diventa realtà”

Rolling Stones su Marte: la National Aeronautics and Space Administration ha annunciato di aver dedicato una pietra alla celebre band. Come evidenzia Tg Com 24, il lander InSight ha battezzato una formazione rocciosa sul Pianeta Rosso in onore della band composta da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts: parliamo della Rolling Stones Rock! Secondo quanto riporta la stampa americana, la roccia avrebbe rotolato di circa un metro lo scorso 26 novembre 2018 grazie alla spinta dei propulsori di InSight: come evidenziano le immagini scattate, diversi punti sul terreno rosso-arancione tracciano il percorso della pietra dedicata alla band, che è anche il più lungo osservato dalla Nasa al momento dell’atterraggio con un veicolo spaziale su un altro pianeta. Entusiata il direttore della Planetary Science Division, Lori Glaze: «Il nome Rolling Stones Rock si adatta perfettamente».

NASA DEDICA AI ROLLING STONES UNA PIETRA SU MARTE

Prosegue l’alto membro della Nasa: «Parte della missione è condividere il nostro lavoro con il pubblico vario e, quando abbiamo scoperto che i Rolling Stones sarebbero stati a Pasadena, abbiamo deciso di onorarli in modo divertente al fine di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo». L’annuncio della decisione della Nasa è stato dato da Robert Downey Jr. nel corso dell’evento al Rose Bowl Stadium, con l’attore che ha ironizzato: «L’impollinazione incrociata tra la scienza e un gruppo rock leggendario è sempre un’ottima cosa…». Mick Jagger, reduce da un delicato intervento al cuore, ha esultato: «La Nasa ci ha dato qualcosa che avevamo sempre sognato, una pietra su Marte tutta nostra. Non ci posso credere», sottolineando di voler mettere la roccia – grossa quanto una pallina da ping pong – sulla mensola del cammino della storica band…





