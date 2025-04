È in condizioni gravissime e in pericolo di vita il 13enne di Roma che nella tarda serata di ieri è arrivato all’ospedale San Camillo con una ferita alla testa causata da un colpo di pistola, sparato per ragioni che non sono state ancora del tutto chiarite dalle ovvie indagini avviate dagli inquirenti: a portare il giovane in ospedale sarebbe stato il padre che si trovava nella stessa abitazione – ma apparentemente in una stanza differente – quando è avvenuto l’incidente; mentre per ora sembra chiaro che gli inquirenti di Roma abbiano escluso il tentato suicidio dal pool di piste che stanno seguendo per le indagini.

Dalle primissime ricostruzioni, pare che il 13enne sia rimasto ferito attorno alle 23:00 di ieri – sabato 5 aprile – all’interno della sua abitazione: i vicini non avrebbero udito lo sparo e l’allarme è stato lanciato d’ufficio dai poliziotti interni al nosocomio romano dopo l’accesso del ragazzo in condizioni gravissime; e mentre per ora vige un riserbo assoluto sull’intera vicenda – incluso anche il tema della prognosi della vittima – è chiaro che dalle ispezioni immediatamente dopo i fatti gli agenti avrebbero già trovato la pistola da cui è partito il colpo, legalmente detenuta da un familiare della vittima.

Roma, 13enne ferito alla testa da una pistola: era di un parente e l’avrebbe rimontata con un tutorial trovato online

Secondo una primissima ipotesi – per ora non confermata dagli inquirenti romani -, la pistola dovrebbe appartenere o allo zio o al fratello (la prima ipotesi è mossa dal Corriere della Sera, la seconda da AdnKronos) della giovane vittima che da era rientrato nell’abitazione qualche minuto prima dell’incidente lasciando la sua arma d’ordinanza – si tratterebbe di un vigilante privato – incustodita sul tavolo, ma smontata.

Il ragazzo avrebbe notato la pistola e grazie ad un tutorial sulla manutenzione trovato online – riferisce questa volta solamente il Corriere della Sera – sarebbe riuscito a rimontarla, mentre a quel punto per quella che sembra essere a tutti gli effetti una fatalità sarebbe partito un proiettile che l’ha attinto alla testa cagionandogli una ferita per la quale ora rischia la vita: testi ed ipoesi – per ora – non ancora confermata dagli inquirenti che stanno indagando sul singola incidente.

