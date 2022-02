Roma, 14enne accoltella 17enne/ “Lite per un ragazzo”: è gravissima

Tragedia a Roma, per la precisione a Tor Bella Monaca. Come riportato da diverse agenzie, a partire dall’Ansa, una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una giovane di 17 anni in strada per futili motivi. Quest’ultima versa in gravi condizioni all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai colleghi di Tg Com24, la rissa tra le due giovani sarebbe iniziata davanti all’oratorio della zona. La lite, in base alle prime indiscrezioni disponibili, sarebbe legata ad un ragazzo: la quattordicenne ha utilizzato un coltello da cucina per aggredire fisicamente la minorenne. Provvidenziale il repentino intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, allertate da un passante che ha assistito alla scena.

Roma, 14enne accoltella 17enne: “Lite per un ragazzo”

La giovane aggredita è stata soccorsa dalle autorità sanitarie e trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto è giunta anche la madre, preoccupata per quanto accaduto. La lama da cucina l’avrebbe raggiunta all’addome, ma non avrebbe toccato parti sensibili: per questo sarebbe fuori pericolo, ma sono attesi aggiornamenti in tal senso da fonti ospedaliere. La quattordicenne, invece, è stata fermata dalla polizia: in questo momento si trova in commissariato in stato da fermo. Attese novità a stretto giro di posta.

