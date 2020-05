Roma, 18 contagi dopo funerale, nuovo focolaio/ La famiglia: “Rispettate le misure”

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore si è registrata un’impennata di casi da coronarivus in quel di Roma e della regione Lazio, a causa di un funerale. Come scrive Il Messaggero, nella giornata di ieri si sono registrati 33 casi nella capitale contro i 15 del giorno precedente, e 50 in tutta la regione (+18 rispetto a sabato). In totale si sarebbero contagiate ben quattro diverse famiglie, un totale di 18 contagi su 24 presenti, tutti imparentati fra di loro. I nuovi casi sono tutti dislocati in quatto villette vicine in quel di Roma Nord, nel municipio XV, che di fatto è divenuta una sorta di piccola zona rossa con gli approvigionamenti forniti dalla Croce Rossa. «Ogni giorno a Roma si svolgono 150/160 funerali – le parole dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, riportate da IlMessaggero – sono occasioni in cui normalmente si tende ad abbassare la guardia, mentre dobbiamo avere l’atteggiamento mentale di chi è potenzialmente positivo. Lacrime, abbracci in questo momento sono pericolosi».

ROMA, BOOM CONTAGI DOPO FUNERALE, LA FAMIGLIA: “NON C’ENTRA NULLA”

Le 24 persone si erano ritrovate in una chiesa della zona dopo la morte di un membro anziano della famiglia, deceduto forse, ma non vi è certezza, a seguito di un’infezione da coronavirus. Gli stessi contagiati negano comunque di essersi passati il virus fra di loro durante le esequie: «Il funerale non c’entra niente, non siamo degli irresponsabili che si abbracciano e si baciano e non capiamo perché la Regione Lazio abbia dato questa informazione», ha spiegato un signore anziano, mentre un figlio ha aggiunto «Non ci siamo dati neanche la mano in quella occasione abbiamo rispettato tutte le misure di sicurezza. Non abbiamo certezze ma pensiamo piuttosto che dato che qualcuno di noi nonostante il lockdown ha continuato a lavorare, magari si è preso il virus. Certo poi qui si vive tutti insieme, una grande famiglia». Secondo la tesi circolante, uno dei membri sarebbe risultato positivo ma asintomatico, infettando gli altri, ma le stesse persone, come già detto sopra, rimandano al mittente ogni accusa.



