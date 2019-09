Roma, 18enne impiccata e con mani legate al parco/ Suicidio? Era scomparsa ieri sera

Macabra scoperta avvenuta stamane a Roma: una 18enne senza vita, impiccata, è stata rinvenuta presso un parco pubblico cittadino. Come riferito in questi ultimi minuti da numerosi quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero e Repubblica, la vittima è stata trovata impiccata e con le mani legate. Subito è scattata l’indagine da parte delle forze dell’ordine, e al momento, in base a quanto emerso, non viene esclusa alcuna ipotesi, anche quella legata ad un suicidio. La giovane aveva le mani legate sul davanti, di conseguenza avrebbe potuto averle bloccate in qualche modo da sola, per poi impiccarsi anche senza l’aiuto degli arti. Il ritrovamento è avvenuto stamane presso il parco di Galla Placidia, in zona Portonaccio, e una volta lanciato l’allarme si è fiondata sul posto la scientifica e la polizia ordinaria.

ROMA, 18ENNE IMPICCATA E CON LE MANI LEGATE, RITROVATA AL PARCO

La ragazza era scomparsa da casa da ieri sera, attorno alle 21:15, e i famigliari si erano quindi recati poco dopo presso il commissariato più vicino per denunciarne la scomparsa. Dope ore di ricerche, all’alba di oggi, giovedì 12 settembre, è stato ritrovato il corpo. Pare che la giovane soffrisse di crisi depressive e già in passato aveva tentato il suicidio, di conseguenza l’ipotesi più accreditata è appunto quella che la 18enne vittima si sia tolta la vita. A trovare il corpo sarebbe stato il custode del parco, che all’apertura dei cancelli, attorno alle ore 6:45 di stamane, ha appunto fatto la macabra scoperta. Sul luogo si sono recati anche gli uomini del 118 ma per la ragazza non vi era ormai più nulla da fare: morta già da ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA