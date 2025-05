È stata una nottata di paura e follia quella vissuta dal quartiere Africano di Roma, dove un 37enne si è barricato all’interno del Burger King di viale Eritrea, minacciando di compiere una strage dei tanti presenti nell’affollato fast food: tutto sarebbe capitato nella tarda serata di ieri e, dopo due lunghissime ore di trattative – e, appunto, di paura – l’uomo si è arreso e consegnato alle forze dell’ordine, accorse sul luogo in assetto antiterrorismo; mentre, seppur in un primo momento si fosse parlato di una possibile rapina al Burger King finita male, oppure di un vero e proprio attentato con tanto di ordigno pronto a esplodere, alla fine sembra che il gesto fosse legato alla precaria salute psichiatrica del 37enne.

"Alberto Stasi innocente, ma sa e copre qualcuno"/ Delitto di Garlasco, la tesi della difesa di Andrea Sempio

Partendo dal principio, tutto sembra essere capitato attorno alle 22 di ieri – domenica 25 maggio 2025 – quando il 37enne è entrato nel fast food di Roma con il volto parzialmente coperto da una mascherina: avrebbe detto di essere armato, minacciando di “ammazzare tutti“, ma senza avanzare richieste di nessun tipo; e, mentre i presenti hanno allertato le forze dell’ordine – prontamente giunte sulla scena –, si è barricato all’interno del bagno, rifiutandosi categoricamente di uscire.

Congedo parentale 2025: 3 mesi indennizzati all'80%/ Come richiederlo e come funziona: tutte le novità

Roma, 37enne si barrica in un Burger King: dopo un paio d’ore, con l’aiuto della madre, si è arreso

All’inizio, le ipotesi vertevano attorno alla rapina finita male, mentre si è fatta anche strada l’ipotesi che portasse con sé un ordigno di qualche tipo pronto a esplodere e quella che i presenti all’interno del Burger King fossero tenuti come ostaggi: progressivamente, tutte le piste sono state escluse e sono iniziate le lunghissime trattative con le forze dell’ordine, durate circa un paio d’ore; mentre la svolta sarebbe arrivata grazie all’identificazione del soggetto, che ha permesso di contattare sua madre.

Liliana Resinovich, il fratello: "Visintin la soggiogava"/ "Sapeva di Sterpin e non voleva essere lasciato"

Questa, infatti, avrebbe spiegato agli agenti di Roma che il 37enne italiano sarebbe affetto da una non meglio precisata patologia psichiatrica per la quale è in cura all’ASL romana, confermando anche che non era armato: la donna – secondo il Corriere – è stata portata sulla scena e ha contribuito alle trattative; mentre, attorno a mezzanotte, l’uomo si è arreso ed è uscito dal bagno, immediatamente arrestato dagli inquirenti, che proprio in queste ore lo stanno interrogando per capire le ragioni del gesto.