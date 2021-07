Roma, 4 consiglieri lasciano M5s/ Grillini spaccati: cosa cambia in vista elezioni

La rottura tra Conte e Grillo a livello nazionale, ma non solo: il M5s deve fare i conti con una spaccatura degna di nota a Roma. La sindaca Virginia Raggi ha infatti perso altri pezzi di maggioranza: quattro consiglieri hanno detto addio al Movimento 5 Stelle. Si tratta di Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni.

I quattro ormai ex grillini hanno dato vita a un nuovo gruppo, “Il piano di Roma”, e non sono mancate le bordate contro la Raggi. Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, il consigliere Stefano ha spiegato che non si tratta di un ragionamento elettorale, ma è un percorso iniziato da un anno: «Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Se ho parlato con la Raggi? No, è abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce».

M5S, É CAOS ANCHE A ROMA

Una brutta batosta per il M5s a Roma, considerando che la Raggi non ha più la maggioranza. E l’opposizione è già in pressing: Fratelli d’Italia è pronta a promuovere il voto di sfiducia. Un terremoto che non serviva alla prima cittadina in vista delle amministrative in programma nei prossimi mesi, considerando che già la rottura tra Conte e Grillo danneggia parecchio la sua corsa. Intervenuto a Adnkronos, il politologo D’Alimonte ha spiegato: «Gli avvenimenti attuali non possono che danneggiare le chance della Raggi. La Sindaca parte con gradimento basso, in tutti i sondaggi». Il professore ha evidenziato inoltre che le sue possibilità non rosee di andare al ballottaggio si riducono ulteriormente, mentre crescono le chance di Gualtieri e Calenda: «Il ballottaggio se lo contenderanno Michetti senza dubbio da un lato e Gualtieri o Calenda dall’altro. Ma la Raggi è sempre meno probabile ci arrivi».

