Roma, abusata dal babysitter resta incinta a 13 anni/ La scoperta in ospedale al settimo mese

Una ragazza di 14 anni è stata abusata dal babysitter ed è rimasta incinta. Lo ha scoperto in ospedale, dove si è recata per un mal di pancia improvviso. Sottoposta ad un’ecografia, l’adolescente ha scoperto di essere alla 31esima settimana di gestazione, quindi al settimo mese. Succede a Roma, in zona Battistini, dove la ragazzina per mesi ha nascosto ai suoi genitori il suo incubo iniziato a 13 anni. Ma quando è arrivata in pronto soccorso, come ricostruito da Il Messaggero, la questione è diventata chiara per tutti.

Inizialmente la madre della 14enne era rimasta a bocca aperta, spiegando ai medici che si stavano sbagliando e che la figlia non poteva essere incinta. Di fronte agli esami dell’ospedale, però, la verità è emersa. A quel punto la ragazza di 14 anni, figlia di una coppia di lavoratori stranieri, ha rivelato di aver avuto rapporti con un connazionale di 30 anni quando aveva 13 anni. L’uomo lavora come giardiniere, ma frequentava casa della 14enne perché faceva anche da babysitter al fratello più piccolo della ragazza.

RAGAZZA ABUSATA DA BABYSITTER SARA’ ASCOLTATA IN AUDIZIONE PROTETTA

Dopo il racconto della ragazza di 14 anni è scattata la denuncia per violenza sessuale nei confronti dell’uomo. Si attendono i test a cui verrà sottoposto, anche perché diranno di più sulla paternità. Intanto la polizia ha trasmesso il fascicolo alla procura minorile di Roma. Il 30enne avrebbe approfittato della differenza di età per riuscire a circuire la ragazza 14enne e poi abusarne. Questa l’ipotesi investigativa attuale. Ora l’adolescente, che pare voglia portare avanti la gravidanza, sarà ascoltata in audizione protetta dai pm che sono al lavoro sul caso. Si tratta purtroppo solo uno dei tanti che riguardano le violenze di adulti ai danni di minorenni. Ora la 14enne è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non preoccupano i medici: lei e il bimbo stanno bene. Questa vicenda, comunque, accende un faro su ciò che avviene sempre più spesso tra quegli ambienti che dovrebbero proteggere i minori.

