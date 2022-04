Roma, accoltella moglie e figlia 17enne e tenta suicidio/ Feriti in condizioni gravi

Tragedia a Roma, dove un uomo ha accoltellato la moglie e la figlia di 17 anni e ha poi tentato di togliersi la vita. Il 49enne ha prima accoltellato la sua compagna, di un anno più giovane di lui, e ha poi rivolto la sua furia contro la 17enne. Il fatto è accaduto sul litorale della Capitale, a Ladispoli. Con la stessa arma, l’aggressore ha poi cercato di togliersi la vita.

Aborto, Consiglio Stato: “no obbligo ricetta EllaOne”/ Pillola 5 giorni per minorenni

A dare l’allarme su quanto accaduto è stato un vicino di casa, allarmato dai rumori. All’arrivo dei carabinieri, tutti e tre sono stati trovati a terra privi di sensi e trasportati d’urgenza in ospedale. Il fatto è avvenuto in mattinata, poco prima delle 8: dopo la chiamata del vicino di casa, sono intervenuti i carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Necessario, infatti, l’intervento di tutti per cercare di trasportare i feriti in ospedale nel più breve tempo possibile, vista la gravità della situazione.

Epatite tra i bambini, cresce l'allarme/ Dopo Regno Unito nuovi casi in 4 nazioni

Roma, accoltella moglie e figlia: sul posto anche eliambulanza

Come riporta il Tempo, l’aggressione è avvenuta in un piccolo bagno dell’appartamento. L’abitazione della famiglia si trova a pochi passi da Piazza Ladislao Odescalchi, sul litorale nord di Roma, a Ladispoli. L’uomo ha prima aggredito la moglie e la figlia e ha poi utilizzato il coltello per cercare di uccidersi. Tempestiva la chiamata dei vicini, che ha permesso l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118. Sul posto anche un elicottero. La 17enne è stata trasportata al Bambin Gesù di Palidoro, la moglie al San Camillo in eliambulanza e l’uomo al Policlinico Gemelli. L’aggressore, dopo aver colpito moglie e figlia, ha sferrato un colpo sul proprio addome.

Andreea Rabciuc scomparsa/ Anna Vagli “Sembrerebbe un femminicidio”. E l'amico...

Dopo la chiamata del vicino sul posto sono giunte diverse pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Ladispoli. Con loro due ambulanze, un elicottero del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dato un aiuto essenziale nella risoluzione della situazione. Al momento i feriti sono in condizioni gravissime.











© RIPRODUZIONE RISERVATA