Roma, Adidas: accordo ufficiale/ Il 6 luglio svelata la nuova maglia con il lupetto

La Roma ha ufficialmente annunciato un accordo con Adidas. A partire dalla stagione che inizierà fra poco più di un mese, la società giallorossa vestirà quindi il noto marchio sportivo tedesco, dopo aver collaborato nel recente passato con Nike e New Balance. La storica azienda di Herzogenaurach accompagnerà tutte le squadre dei capitolini, dalla prima maschile, passando a quella femminile, arrivando fino alle giovanili e al team di Esports, la squadra virtuale. “AS Roma e Adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle famose tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24“, questo quanto fatto sapere sul sito ufficiale della Roma.

Nello stesso comunicato vengono ricordate anche le precedenti collaborazioni, a cominciare da quella scattata nella stagione 1977-1978, e arrivando anche al fatidico 28 marzo 2023, il giorno in cui “Francesco Totti farà il suo primo passo nella storia del Club proprio indossando una maglia Adidas, esordendo in Serie A durante un Brescia-Roma“.

ROMA, ADIDAS: ACCORDO UFFICIALE, ATTESA PER LA NUOVA MAGLIA

Non è stata specificata la durata dell’accordo ma secondo quanto sottolineato da Vocegiallorossa.it dovrebbe trattarsi di un’intesa pluriennale, indicativamente di almeno tre anni, che permetterà alla Roma di ottenere un ritorno economico più elevato rispetto a quello con New Balance; a riguardo si parla di una base annua di 3,5 milioni di euro a cui andrà scalato il costo del materiale tecnico con l’aggiunta del 40 per cento del ricavato sul venduto.

Per la presentazione ufficiale della maglia bisogna attendere la giornata di giovedì prossimo, 6 luglio 2023, quando appunto verrà svelata al mondo intero la nuova casacca, che è comunque è stata anticipata in rete già da tempo. Come si vede nella foto che trovate qui sopra, pubblicata dal Corriere dello Sport, spicca il famoso lupetto, lo storico logo della Roma, che va a sostituire lo stendardo classico dei giallorossi, Sulla destra invece, sempre all’altezza del petto, lo stemma con le tre strisce di colore giallo, che ritroviamo anche sulle spalle.

