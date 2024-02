Roma: ambasciate di Israele chiuse per rischio attentati/ L’allerta del Mossad simile a quella USA nel 2001

Roma dallo scorso dicembre sembra vivere in una sorta di allerta perenne, scattata a causa di una nota emanata dal Mossad di Israele in tutta Europa e che ha portato alla chiusura temporanea dell’ambasciata israeliana in Italia, precisamente in via Michele Mercati nella Capitale, quartiere Parioli. Un’allerta, quella del Mossad, emessa in occasione dell’avvicinarsi del Natale e del Capodanno e che sembra aver causato una generale fuga di ambasciatori e funzionari di Israele da Roma, ora trasferiti in luoghi riservata e altamente sorvegliati, ma che restituisce un’immagine desolata e desolante di quella via Mercati, ora costantemente presidiata dalle forze armate, ma anche completamente deserta.

Roma: ambasciata di Israele chiusa per rischio attentati

Il Mossad, d’altronde, a dicembre parlò chiaro e disse che ogni obiettivo riconducibile ad Israele e agli ebrei, ma anche ai musulmani, era potenzialmente a rischio attentati. A distanza di un mese dall’allerta, tuttavia, e soprattutto dopo entrambe le festività che si sono, fortunatamente, rivelate tranquille, tutto rimane sospeso in quel limbo, forse a segnalare che forse il Mossad non aveva parlato di una minaccia temporanea, ma prolungata, e chissà fino a quando, dato che all’alba di febbraio tutto è rimasto invariato.

Ovviamente, con la chiusura (temporanea o prolungata che sia) dell’ambasciata di Israele a Roma, non sono state interrotte tutte le attività diplomatiche. In via Mercati operano ancora, ogni giorno, alcuni alti funzionari scelti, per i quali sono state disposte maggiori attenzioni da parte delle forze armate, che oltre a presidiare costantemente la vita, scortano in forze i funzionari ad ogni loro spostamento. Alcuni dei diplomatici di Israele a Roma, invece, sono stati trasferiti altrove, mentre altri ancora sono stati trasferiti in luoghi più sicuri, creati a nuovo per accoglierli finché l’allerta non sarà revocata. Tutte queste misure e premure, sottolinea il Corriere della Sera citando diversi analisti, che ricordano molto da vicini quelle che furono prese dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli USA.











