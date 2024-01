Roma, armato di coltello tenta di entrare a piazza San Pietro per Angelus/ Arrestato 51enne, ferito un agente

Momenti di paura oggi a Roma prima dell’Angelus. Un uomo di 51 anni è stato sorpreso alle ore 8:30 circa armato di un coltello da cucina durante i controlli ai varchi di accesso in via della Conciliazione. Mentre romani e turisti si preparavano ad affollare piazza San Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco, i poliziotti hanno bloccato l’italiano e lo hanno disarmato, ma c’è stata una colluttazione (l’uomo ha provato a scappare) in cui un agente è rimasto ferito ad un ginocchio cadendo per terra.

L’agente è stato medicano con 10 giorni di prognosi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo è stato subito portato in caserma e arrestato per possesso abusivo di armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non sono note al momento le ragioni per le quali volesse entrare in piazza San Pietro con un coltello, ma non ci sarebbero evidenze per ora di un tentato atto di terrorismo.

L’UOMO SORPRESO ARMATO DI COLTELLO AVREBBE PROBLEMI MENTALI

Altri particolari sono stati forniti da Repubblica, secondo cui l’uomo di 51 anni aveva nascosto il coltello da cucina all’interno di una busta di plastica. Inizialmente si era rifiutato di far verificare il contenuto della borsa che aveva con sé, poi quando è stato costretto ad aprirla si è scoperto che aveva con sé un coltello da cucina. Quando i poliziotti ai tornelli lo hanno bloccato, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, poi è stato fermato e condotto in commissariato. L’agenzia di stampa Ansa, invece, precisa che l’uomo, che sarebbe originario di Palmi in Calabria, avrebbe problemi mentali. Comunque, nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida dell’arresto prevista per domani.











