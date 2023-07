Roma Arte in Nuvola/ Torna la Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea

Dopo lo straordinario successo della seconda edizione, chiusa con oltre 36.000 visitatori e con grande apprezzamento della critica e del pubblico, torna nella Capitale “Roma Arte in Nuvola”, la grande fiera di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni e con la consulenza di Valentina Ciarallo, in programma dal 23 al 26 novembre 2023 presso la suggestiva cornice della Nuvola di Fuksas.

Oltre 150 le gallerie italiane ed internazionali partecipanti per questa terza edizione, caratterizzate da un’offerta innovativa e dinamica oltre che di alta qualità. Rispetto alle due passate edizioni il numero delle gallerie presenti è in forte crescita così come la partecipazione degli espositori provenienti dall’estero: da Londra a Parigi, da Barcellona a Knokke, da Dubai a Tel Aviv fino a New York ed Osaka.

Nata per colmare una mancanza decennale di simili iniziative nella Capitale, nonché per valorizzare il collezionismo italiano del Centro e del Sud Italia, diventandone punto di riferimento, “Roma Arte in Nuvola” è, oggi, una manifestazione di grande richiamo non solo per le gallerie provenienti dalle città del Mezzogiorno, tra cui Catania, Napoli, Avellino, Pescara, Palermo, Lecce, Ragusa e Siracusa, ma anche per quelle del Nord Italia. Una proposta espositiva completa e di alto profilo che, anche quest’anno, caratterizza gli oltre 14.000 metri quadri di spazio espositivo, suddivisi fra arte moderna e contemporanea, creando un dialogo che rappresenta una straordinaria proposta integrata fra le diverse espressioni artistiche.

Un’offerta artistica poliedrica in grado di dar voce a tutte le discipline – dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video arte alla digital art fino alla street art – e di intercettare la migliore proposta espositiva dell’intero panorama nazionale, sempre all’insegna della partecipazione e dell’inclusione: non solo per gli addetti ai lavori ma anche per un pubblico più ampio di giovani ed appassionati. Una grande festa dell’arte in grado di offrire un’esperienza artistico-culturale emozionante e condivisa, all’interno di uno scenario d’eccezione, quale La Nuvola di Fuksas.

Non solo gallerie quindi, ma anche iniziative speciali come esposizioni, installazioni e performance a connotare l’identità di Roma Arte in Nuvola aperta al mondo dell’arte moderna e contemporanea. Tra i numerosi progetti speciali di quest’anno, un’esposizione dedicata ad Alighiero Boetti.











