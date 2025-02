ROMA ATHLETIC BILBAO CAOS BIGLIETTI: SITO IN TILT

Per Roma Athletic Bilbao è già caos biglietti: parecchi tifosi sono infuriati e attualmente senza tagliandi per la partita valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Cosa è successo? Semplice: come riportato da alcune agenzie di stampa, alle ore 16:00 di oggi 26 febbraio avrebbe aperto il sito di vendita dei biglietti per la partita che si giocherà allo stadio Olimpico, giovedì 6 marzo, appunto per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il problema è che il sistema è andato in tilt: in casi come questo, la precedenza sull’acquisto dei tagliandi è riservato ai possessori di un abbonamento coppe.

Peccato che, di fronte alla richiesta di comprare biglietti per l’Olimpico, in molti si sono visti comparire la scritta “502 Bad Gateway”: chiunque si sia messo di fronte a un PC o un dispositivo in grado di collegarsi a internet ne avrà fatto la conoscenza in qualche caso, basti dire che si tratta di un errore del sistema. Di fatto il sito ha smesso di funzionare praticamente subito: questo ha generato panico, frustrazione e rabbia tra i tifosi, e al momento non si sa ancora quando si potrà riprendere il regolare utilizzo del portale perché i tecnici, stando alle notizie di pochi minuti fa, sono ancora al lavoro.

ROMA ATHLETIC BILBAO: IL CALENDARIO

Ricordiamo una volta di più che Roma Athletic Bilbao, per la quale si è generato un caos biglietti nella fase 2 di vendita, + valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: i baschi si sono qualificati direttamente a questo turno essendo arrivati nelle prime otto della classifica del super girone, grande novità della stagione. La Roma invece è dovuta passare attraverso il playoff, che era anche ostico perché contro il Porto: al Do Dragao i giallorossi hanno pareggiato 1-1 lasciando tutto aperto, all’Olimpico però la doppietta di uno scatenato Paulo Dybala e il gol di Nicolò Pisilli hanno generato il 3-2 con cui i giallorossi, in rimonta, sono volati agli ottavi.

La partita di andata è in programma il prossimo giovedì in casa della Roma, che poi una settimana più tardi (13 marzo) volerà al Nuevo San Mamès per il ritorno, in un campo sempre molto difficile e in uno stadio caldo. Vedremo allora se finalmente questo caos biglietti per Roma Athletic Bilbao sarà risolto, sarà lo stesso sito di vendita a comunicare quando si potrà proseguire ad acquistare regolarmente i biglietti per la partita di Europa League.