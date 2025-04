È un caso ancora tutto da scrivere e comprendere quello accaduto in un parco nella zona residenziale – e popolata in larghissima parte da famiglie – di Marconi a Roma dove un bengalese ha tentato di rapire una bimba di appena 5 anni dopo aver giocato con lei a poca distanza dalla madre: un tentato rapimento – però – che forse non era tale, al punto che gli inquirenti che hanno aperto immediatamente un’indagine starebbero vagliando ogni possibili pista; mentre resta certo che – grazie anche all’intervento della stessa madre e di un passante – la bimba è sana e salva, riassicurata alle braccia della sua famiglia, mentre l’uomo è stato immediatamente individuato dagli agenti e sta venendo sottoposto ad interrogatorio.

Roma, uomo tenta di rapire una bimba di 5 anni in un parco pubblico: cos’è successo

Mettendo in fila le (per ora poche, ma sicuramente in via di sviluppo) informazioni che abbiamo su questo caso, vale certamente la pena partire – naturalmente – dal principio: secondo quanto racconta AdnKronos, la donna e sua figlia si trovavano come di consueto nel parco in zona Marconi a Roma quando l’uomo bengalese – da alcuni media descritto come un vicino di casa e non un completo sconosciuto – si sarebbe avvicinato alla piccola iniziando a giocare con lei; il tutto fino a quando l’ha sollevata da terra e ha provato ad allontanarsi verso l’uscita del parco.

A quel punto la madre avrebbe notato la scena e si sarebbe lanciata all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a strappargli la figlia dalle braccia grazie al provvidenziale aiuto offerto da un passante che ha assistito alla scena: a quel punto sono state chiamate le autorità che sono immediatamente intervenute sul luogo e hanno identificato – non è chiaro se si fosse allontanato o fosse rimasto in zona – l’uomo, peraltro già noto alle autorità per dei non meglio precisati precedenti ed ora stanno cercando di risalire alle ragioni del terribile gesto.