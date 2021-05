Roma, bufera su Pellegrini/ Resta a casa per la nascita del figlio: furia dei tifosi

ROMA, BUFERA SU PELLEGRINI

È bufera sulla Roma, è bufera su Lorenzo Pellegrini. I giallorossi, sconfitti a Marassi dalla Sampdoria, hanno perso la seconda partita consecutiva in Serie A e la terza nelle ultime quattro, hanno vinto una sola volta nelle ultime 8 uscite e sono ormai lontanissimi dal sesto posto della Lazio. Praticamente eliminati dall’Europa League, dopo il 2-6 incassato a Old Trafford, vanno incontro a un finale di stagione fallimentare: un peccato, perché c’erano tutte le premesse perché questo 2020-2021 potesse ricalcare quanto si era visto l’estate scorsa nel post lockdown.

Nella bufera è finito in particolar modo Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma si è “macchiato” (virgolette d’obbligo) di un mancato viaggio a Genova per rimanere a casa in occasione della nascita di Thomas, il secondo figlio, non giocando così la partita che domenica sera i giallorossi hanno perso 2-0, scivolando a -9 dalla Lazio (che ha anche una gara da recuperare). I tifosi, altro eufemismo, non l’hanno presa bene: innumerevoli le proteste sui social network, specialmente in un momento di grande difficoltà.

LE CRITICHE A PELLEGRINI

Le critiche, si sa, fanno più notizia dei messaggi di solidarietà che pure ci sono stati. I tifosi della Roma si sono scagliati contro Lorenzo Pellegrini: i toni più morbidi lo accusano di aver lasciato la squadra che già doveva fronteggiare molte assenze, di non essere andato a giocare una partita importate in un momento delicato. Non mancano i complimenti a lui e alla famiglia, accompagnati però dall’invito a togliersi la fascia di capitano: già, perché sono in particolar modo i gradi vestiti che, secondo tanti supporter della Roma, lo mettono automaticamente dalla parte del torto. C’è dunque chi dice che Pellegrini non dovrebbe essere più il capitano della Roma, e che la fascia dovrebbe essere ridata a Edin Dzeko o messa sul braccio di Gianluca Mancini; e chi invece si augura che la prossima stagione il numero 7 non vesta più la maglia giallorossa. Pellegrini, che secondo la società è la pietra angolare su cui proseguire il progetto, sta vivendo ora decisamente complicate e che certamente non merita…

