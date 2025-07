In mattinata a Roma un bus ha preso fuoco sulla Prenestina: ancora incerte le cause, anche se si ipotizza un cortocircuito elettrico

Sembra essere divampato in tarda mattinata l’incendio a Roma che ha completamente divorato un bus dell’azienda ATAC sulla periferica Prenestina – precisamente in largo Telese -, coinvolgendo nell’arco di pochi minuti anche un balcone che affaccia sulla strada; mente fortunatamente per ora non sono emerse notizie di eventuali feriti e (tanto meno) di decessi imputabili alle fiamme, con gli inquirenti che hanno già avviato un’indagine per capire i dettagli dell’accaduto.

Prima di arrivare all’incendio di oggi, è bene ricordare che – purtroppo – i bus ATAC di Roma sono tristemente noti per episodi di questo tipo tanto che dopo una vera e propria ondata anomala che risale al 2016 la Procura capitolina aveva avviato un’approfondita indagine: all’attenzione degli inquirenti finirono in totale 10 dirigenti manutentori dell’azienda di trasporti, ma fu la stessa Procura a chiedere il loro proscioglimento, poi accolto anche dal giudice.

Roma, bus in fiamme sulla Prenestina: ancora incerte le cause dell’incendio che ha distrutto il mezzo

Tornando all’episodio di oggi, dalle prime ricostruzioni – e come dimostrano anche i numerosi video che stanno circolando in rete da diverse ore – sembra che l’incendio sia divampato in mattinata a due passi da largo Telese, ovviamente a Roma: in quel momento il bus, fortunatamente, era fuori servizio e a bordo si trova solamente l’autista che avrebbe fatto giusto in tempo ad allontanarsi prima che le fiamme aggredissero completamente il mezzo.

Nell’arco di pochi minuti, il bus era già stato divorato interamente dalle fiamme e la spessa colonna di fumo nero che si è alzata dal mezzo – vista da diverse aree di Roma – ha annerito anche la facciata di un vicino condominio e un balcone: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a contenere e debellare completamente il rogo nell’arco di qualche minuto, scongiurando un possibile aggravarsi della già delicata situazione.

A differenza degli episodi simili registrati negli ultimi anni, l’incendio del bus di Roma in questo caso ha coinvolto un mezzo ibrido prodotto da Solaris e che faceva parte di quei 110 autobus consegnati meno di un anno fa: per ora sulle cause effettive del rogo c’è ancora un’ampia incertezza, anche se l’ipotesi più aggreditala ci parla di un possibile cortocircuito (magari favorito anche dall’elevato caldo) dato che l’origine delle fiamme sarebbe stato il tettuccio posteriore del bus dove si trovano le componenti elettriche.

I video e le foto del bus in fiamme a Roma

Chissà se i fondi giubilari comprendono anche la RESTITUZIONE di eventuali bus annati a foco. pic.twitter.com/Gp67ugsNyj — Ghibanizza 🦊 (@ghibanizza) July 1, 2025