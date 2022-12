Roma, cadavere decapitato a Ponte di Nona/ Testa nella scarpata: corpo a pochi metri

Cadavere decapitato a Ponte di Nona: ritrovato un teschio

Shock a Roma, dove un cadavere decapitato è stato trovato a Ponte di Nona. Si tratta di un teschio umano rinvenuto in una scarpata: a pochi metri, il corpo martoriato e decapitato. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella zona del quadrante est della Capitale. Il personale di vigilanza di Ferrovie dello Stato ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono accorse sul posto.

La scoperta del cadavere decapitato è avvenuta nella notte fra il 14 ed il 15 dicembre, poco dopo le 2, nei pressi del ponte della linea ferroviaria che si snoda attorno a via Vincenzo Bonifati. Sul posto, allertati dalla vigilanza delle Ferrovie, sono intervenuti gli agenti delle volanti dei commissariati Prenestino e Casilino. Il teschio umano come spiega Roma Today era scarnificato ed è stato rinvenuto tra le sterpaglie.

Roma, cadavere a Ponte di Nona: nessuna ipotesi esclusa

I poliziotti hanno trovato il corpo decapitato poco lontano da dove è stata trovata la testa, nei pressi dei binari del treno, risalendo la scarpata. Si tratta di un corpo martoriato, in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo non è stato possibile neppure stabilire il sesso del cadavere. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica che hanno eseguito i primi rilievi.

Il corpo decapitato e la testa sono stati portati all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. Qui verranno svolti gli esami, come l’autopsia. Il cadavere è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una delle ipotesi, la vittima potrebbe essere stata travolta da un treno. Si attende ora l’identificazione del corpo ma le indagini non tralasciano nessuna possibilità.

