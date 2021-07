Roma, calendario Serie A 2021-2022/ Avversario prima giornata e data derby

SCOPRIAMO IL CALENDARIO SERIE A 2021-2022 DELLA ROMA

Anche per la Roma è arrivato il momento di scoprire il calendario di Serie A 2021-2022, il cui sorteggio si tiene oggi. C’è grande attesa soprattutto per la prima giornata, anche perché in casa giallorossa significherà esordio ufficiale per José Mourinho: lo Special One sarà la grande novità della stagione, il ritorno dell’allenatore che con l’Inter ha centrato il Triplete e che poi all’estero – tra Spagna e Inghilterra – ha vissuto momenti meno brillanti, ma ovviamente è ancora una grande attrazione e capace di trasformare una squadra. La Roma, reduce da un modesto settimo posto, ha salutato Paulo Fonseca aprendo un nuovo corso: anche per questo l’attesa è spasmodica, e allora possiamo iniziare a capire contro chi potrebbero giocare i giallorossi alla prima giornata.

Escluso il derby contro la Lazio (non possono esserci stracittadine alla prima o all’ultima giornata, nè due nello stesso turno), non sarà possibile nemmeno sfidare Verona o Genoa: sono le avversarie alla prima giornata degli ultimi due campionati e la Lega su questo ha posto una restrizione, ricordiamo peraltro che l’anno scorso contro l’Hellas fu 0-0 sul campo ma poi sconfitta a tavolino, a causa del tesseramento irregolare di Amadou Diawara. Per il resto, le avversarie della Roma nel calendario di Serie A 2021-2022, alla prima giornata, possono essere tutte: anche le big.

PRIMA GIORNATA E PARTITE DELLA ROMA: QUANDO SARÀ IL DERBY

Big che invece, nel calendario di Serie A 2021-2022, la Roma non potrà incrociare nei turni infrasettimanali: l’elenco comprende anche la Lazio, che compare come squadra specifica ma sarebbe comunque affrontabile solo nei weekend perché rappresenta il derby della capitale. È curioso notare che nel calendario di due anni fa, invece, la Roma ebbe la sua ultima giornata contro la Juventus – in trasferta – e vinse 3-1 anche se a quel punto la partita contava poco o nulla, mentre nel 2021 fu 2-2 al Picco di La Spezia con conseguente qualificazione in Conference League. A proposito: se la Roma dovesse avere la prima giornata contro lo Spezia in trasferta giocherebbe a Firenze, visto che il Picco è in ristrutturazione. Poi, vedremo cosa succederà con l’asimmetria ma sicuramente sappiamo che, secondo un’altra restrizione dettata sul calendario di Serie A 2021-2022, qualunque partita di ritorno non potrà avere luogo prima che siano passate almeno altre 8 giornate dopo l’andata. Come sempre, dobbiamo anche riportare il fatto che le avversarie della Roma nel calendario possono essere analizzate in termini assoluti, ma poi per avere un quadro realmente concreto bisognerà aspettare il momento in cui i giallorossi scenderanno effettivamente in campo per affrontarle.

