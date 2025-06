ROMA CALENDARIO SERIE A 2025-2026: PARTITE E GIORNATE PER I GIALLOROSSI

Nemmeno due settimane dopo la fine del precedente campionato, anche per la Roma il calendario Serie A 2025-2026 è al centro dell’attenzione oggi, venerdì 6 giugno, giorno del sorteggio che arriva decisamente prima del solito per quelle che sono le abitudini del calcio italiano. Si volta pagina insomma, a maggior ragione per chi cambia allenatore come ha fatto la Roma, letteralmente salvata da Claudio Ranieri nell’ultimo torneo, iniziato in modo disastroso e chiuso al quinto posto, per affidarsi a Gian Piero Gasperini, che sarà al centro dell’attenzione dopo nove anni alla guida dell’Atalanta, una storia mitica che però adesso è il passato.

L’auspicio ovviamente è quello di cominciare molto meglio per non dover vivere un altro campionato tutto di rincorsa, addirittura con l’incubo potenzialmente della retrocessione fin verso Natale, prima della svolta che ha portato la Roma a correre a ritmi scudetto, sfiorando anche la qualificazione in Champions League che sarebbe stata davvero clamorosa. La base quindi adesso è buona, perché i giallorossi hanno dimostrato di saper correre davvero forte, ma adesso naturalmente in primo piano c’è la curiosità per il calendario Serie A 2025-2026 della Roma, per scoprire tutte le partite delle 38 giornate in campionato e la loro collocazione.

ROMA CALENDARIO SERIE A 2025-2026: DOPO UN CAMPIONATO A DUE FACCE

Il calendario Serie A 2025-2026 della Roma avrà naturalmente come focus di massima attenzione i due derby contro la Lazio: nello scorso campionato l’andata era stata addirittura a gennaio, stavolta l’attesa dovrebbe essere più breve per la sfida tra veterani che vedrà Gian Piero Gasperini contrapposto a Maurizio Sarri. Sembra passata un’era geologica dal pareggio per 0-0 sul campo del Cagliari del 18 agosto 2024, prima giornata della scorsa Serie A per la Roma, che di conseguenza stavolta dovrebbe debuttare all’Olimpico, anche se si comincerà una settimana più tardi, nel weekend del 23-24 agosto 2025.

Al di là dei nomi delle avversarie, conta il rendimento della Roma, come ha dimostrato il campionato da poco concluso, che ha visto i giallorossi prima in difficoltà praticamente contro chiunque e anche quindicesimi ancora a dicembre, poi invece capaci di fare la voce grossa con una possente rimonta. Di sicuro assumerà un sapore speciale per il Gasp la partita contro l’Atalanta, in particolare a Bergamo: vedremo la collocazione di questa sfida per la Roma calendario Serie A 2025-2026…