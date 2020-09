Roma calendario Serie A campionato 2020-21/ Parte l’avventura di Friedkin

Oggi il sorteggio svelerà il calendario della Roma per la prossima stagione di Serie A 2020-21. Parte la nuova avventura americana dei giallorossi, che sono passati nelle mani del texano Dan Friedkin. Una gestione familiare che raccoglie l’eredità di James Pallotta, che in 9 anni non è riuscito a portare trofei né a realizzare il sogno dello Stadio di Tor di Valle. Sprazzi importanti, come la conquista della semifinale di Champions League nel 2018, ma anche dure battute d’arresto, come la storica Coppa Italia persa in finale contro la Lazio il 26 maggio 2013. I Friedkin cercheranno ora di voltare pagina e oggi, nel sorteggio delle ore 12, conosceranno il primo cammino da proprietari di un club di Serie A. La Roma punterà forte sui suoi giovani, blindando Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo, mentre alcuni elementi storici probabilmente saluteranno. Aleksandar Kolarov ha già preso la via di Milano, sponda Inter, mentre Edin Dzeko potrebbe prendere quella di Torino, sponda Juve. Per la sua sostituzione la Roma pensa al bomber polacco del Napoli, Arkadiusz Milik.

CALENDARIO ROMA SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Ecco quindi i criteri ai quali anche i giallorossi dovranno sottostare per la compilazione del calendario della Serie A 2020-21. Per quanto riguarda la Roma, va ricordato che la formazione giallorossa non potrà incontrare nella prima e nell’ultima giornata né la Lazio, visto che i derby non possono essere disputati alle estremità del campionato, né gli avversari incontrati negli ultimi due campionati. Dunque alla prima giornata niente Torino né Genoa, le compagini contro le quali i giallorossi hanno iniziato il loro cammino nel 2018 e nel 2019, mentre in conclusione di torneo gli uomini di Fonseca non potranno affrontare né il Parma né la Juventus, squadre contro le quali aveva sostenuto gli ultimi impegni di campionato. La Roma non perde la prima di campionato dall’11 settembre 2011. Curiosamente era proprio la prima della nuova Roma americana di Di Benedetto e Pallotta, con Luis Enrique in panchina: i capitolini si fecero sorprendere in casa dal Cagliari che si impose 1-2 allo stadio Olimpico.



