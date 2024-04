Roma, chiesto il rinvio con l’Atalanta e della finale Coppa Italia/ La risposta della Lega (29 aprile 2024)

ROMA, QUANDO SI GIOCA LA GARA CONTRO L’ATALANTA: RINVIO?

La nuova polemica di oggi è sollevata dalla Roma ancora con la Lega di Serie A per il rinvio della partita con l’Atalanta. Con il finire del campionato aumentano le richieste di rinvii e di pari passo diminuiscono gli spazi disponibili. Il Napoli giocherà per esempio lunedì 6 maggio contro l’Udinese per permettere alla squadra di vedere il film sullo Scudetto in uscita il 4 maggio in un evento che si terrà nella città campana. All’Inter invece è stato concesso, una volta conquistato il titolo, di anticipare la gara da già campioni d’Italia col Torino alle 12:30 in modo da poter dare il via alla festa.

Ci sono poi situazioni che invece si devono incastrare per puri motivi sportivi. Ed è qui che la Roma ha scritto una lettera alla Lega per chiedere una risposta quanto prima sulle seguenti richieste. In primis che la partita con l’Atalanta si giochi di lunedì “poiché partita cruciale per la lotta Champions League“. Risposta negativo da parte della Lega che, attraverso il consueto comunicato con anticipi e posticipi, ha fissato la data della sfida per domenica 13 maggiore alle ore 20:45. I giallorossi inoltre chiedono espressamente novità sulla possibile data della partita tra Atalanta-Fiorentina, rinviata per il malore di Joe Barone. Infine, ma non per importanza, il rinvio della finale di Coppa Italia a giovedì.

COPPA ITALIA, PERCHE’ LA ROMA CHIEDE IL RINVIO CON L’ATALANTA?

La Roma non è più in corsa per la Coppa Italia, essendo stata eliminata dalla Lazio col punteggio di 1-0 ai quarti di finale. Eppure i giallorossi sono molto interessati alla coppa nazionale per una questione di calendario. L’ultimo atto è previsto. il 15 maggio, tre giorni prima della gara con la Roma che i capitolini vorrebbe spostare a lunedì. A quel punto ci sarebbe troppo poco tempo per la Dea per prepararsi alla super sfida contro la Juventus.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma con grande tranquillità si può dire che sarà quasi impossibile per la Roma vincere questa battaglia. Oltre al discorso delle sole 48 ore per l’Atalanta tra la Roma e la Juventus, c’è da considerare i contratti firmati con la Mediaset e naturalmente le comunicazioni ai tifosi, con tanto di biglietti già in vendita. Dunque, cambiare data e addirittura sede sarebbe un disguido enorme. Riguardo il rinvio di Atalanta Fiorentina Lorenzo Casini, presidente della Lega, ha già spiegato che ci sono tre possibilità: 22 maggio (se l’Atalanta non andrà in finale di Europa League), 31 maggio o addirittura 2 giugno. Insomma, poco tempo per partite troppe importanti da incastrare. Vedremo come la Lega completerà questo difficile puzzle.

