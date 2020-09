Roma, crolla copertura di rimessa bus: si cercano feriti/ Scavi sotto le macerie

Paura questa mattina a Roma, dove è crollata su se stessa una rimessa per gli autobus. L’episodio, come riferito in questi minuti da numerosi quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero, sarebbe avvenuto in un edificio situato all’incrocio tra via Luigi Tamburrano e via Grotta di Gregna, nella zona della capitale dei Colli Aniene. Ad essere coinvolta non un’autorimessa dell’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici romani, bensì una di bus privati. Pochi minuti dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno immediatamente iniziato a scavare sotto le macerie, temendo che qualcuno potesse essere rimasto sepolto. In base alle indiscrezioni filtrate, sembra che non vi siano feriti, in quanto non vi era nessuna persona al momento del crollo, o probabilmente, chi era sul posto è riuscito a mettersi in salvo tempestivamente. L’episodio è accaduto alle ore 11:45 di questa mattina, e sul luogo segnalato si sono recate due squadre dei vigili del fuoco romani con un’autoscala, il carro crolli e una squadra Usar. Assieme a loro anche il nucleo dei cinofoli con l’obiettivo appunto di individuare eventuali persone sotto le macerie della rimessa.

ROMA, CROLLA RIMESSA BUS: DUE PIANI COLLASSATI

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Come riferisce il freepress Leggo, la struttura collassata si trova nel sito Tibur Parking – Number One, ed è un edificio composto da due piani, uno interrato e un piano terra, che di solito vengono appunto utilizzati per parcheggiare gli autobus quando non in servizio. Al momento stanno proseguendo le operazioni di ricerca, e una volta terminate, si spera con esito positivo, si procederà con la messa in sicurezza del sito. Resta da capire il perchè di questo crollo che poteva avere conseguenza ben più gravi rispetto ad un “semplice” danneggiamento. E a proposito di bus della capitale, da segnalare l’ennesimo pullman andato in fiamme, di preciso in via di Torrevecchia, zona Roma nord. A bruciare è stato un mezzo della Tpl, la compagnia pubblica che si occupa delle tratte delle periferia capitolina, che è andato in fumo nella notte fra martedì 2 e mercoledì 3 settembre.



