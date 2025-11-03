È parzialmente crollata la Torre dei Conti a Roma durante dei lavori di ristrutturazione: quattro operai tratti in salvo, ma uno è ancora bloccato

È una notizia che ha fatto immediatamente il giro del mondo – ripresa anche da numerosi giornali stranieri – quella del crollo (per ora, fortunatamente, parziale) della Torre dei Conti a Roma, a due passi dai Fori Imperiali e da tempo interessata da un lungo lavoro di restaurazione: lavori che anche nella mattinata di oggi sarebbero dovuti andare avanti come di consueto, con 11 operai che aveva raggiunto il sito storico già alle prime luci dell’alba; mentre il crollo della Torre dei Conti risalirebbe a poco dopo le ore 11 del mattino.

Secondo le attuali ricostruzioni, infatti, alle ore 11:15 è stato lanciato l’allarme da parte di alcuni degli operati e dei tanti presenti in un’area di Roma trafficatissima per il crollo parziale di uno sperone parte di una ristrutturazione della Torre che risale agli anni ’30: in quel momento i Vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo tre operai che erano rimasti bloccati – fortunatamente illesi – su un ponteggio usato per la ristrutturazione; mentre un quarto operaio è stato estratto dall’edificio con gravi lesioni cerebrali.

Proprio durante le operazioni di salvataggio degli operati che si trovavano nella Torre dei Conti, è stato scoperto che un quinto operaio era bloccato sotto alle macerie: giusto il tempo per i Vigili del fuoco di raggiungerlo e un secondo crollo ha interessato la Torre, coinvolgendo – questa volta – il solaio interno; e mentre si sollevava un muro di fumo nell’area, i Vigili che erano dentro alla struttura sono riusciti a portarsi in salvo.

Crolla la Torre dei Conti a Roma: un operaio è ancora bloccato sotto alle macerie, ma è vigile

Attualmente il circondariato della Torre dei Conti è stato chiuso al traffico e ai pedoni per evitare che un ulteriore – probabile – crollo causi un gran numero di feriti; e mentre non sembra che – oltre ai cinque individuati – ci siano altre persone bloccate sotto alle macerie e le operazioni sono state temporaneamente interrotte, il quinto operaio risulta essere vigile, certamente ferito, ma – apparentemente – non in pericolo di vita.

Nel frattempo, sulla scena è arrivato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sta monitorando in prima persona l’accaduto e le autorità hanno avviato un’immediata indagine per capire cosa sia successo: la Torre, infatti, era attualmente oggetto di un’ampia (e costosa) ristrutturazione finanziata con il PNRR, dopo parecchi anni di completa incuria e abbandono, con un fascicolo che parte dall’ipotesi di “lesioni colpose”; ma per ora non è ancora chiaro cosa possa aver causato il doppio crollo.

