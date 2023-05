ROMA, DECISA LA MAGLIA PER BUDAPEST/ Come è fatta? Patch speciale in finale di Europa League (30 maggio 2023)

La finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia è ormai alle porte, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo mercoledì prossimo alla Puskas Arena di Budapest per giocarsi tutto, trofeo e accesso in Champions League. In vista di questo evento, il club giallorosso ha preparato una maglietta speciale con una patch che riporta il messaggio: “Finale di Budapest 2023. Puskas Arena di Budapest – 31 maggio. Siviglia vs Roma“. La UEFA ha comunicato il colore della maglia per l’occasione, e i giocatori scenderanno in campo indossando una divisa rossa, la stessa utilizzata nella finale di Tirana. Questa decisione è stata accolta positivamente dai più scaramantici.

Probabili formazioni Roma Siviglia/ Diretta tv: chi giocherà la finale di Europa League 2023? (30 maggio)

Prima di ogni finale, la UEFA determina attraverso criteri specifici quale squadra giocherà in casa e quale in trasferta. In passato, si faceva affidamento su sorteggi effettuati qualche giorno prima. Oggi, a soli 48 ore dal fischio d’inizio, la federazione continentale organizzatrice ha comunicato che la finale sarà tra Siviglia e Roma. Pertanto, formalmente, il Siviglia giocherà indicata come formazione in casa e indosserà la sua prima divisa, mentre la Roma, in qualità di squadra in trasferta, indosserà la seconda divisa.

VIDEO/ Siviglia Juventus (2-1) gol e highlights. Gli andalusi la ribaltano

SVELATA LA MAGLIA DELLA ROMA, SCARAMANZIA PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

Fortunatamente per la Roma e per tutti coloro che ricordano la finale di Tirana, la prima divisa del Siviglia è composta da maglia e pantaloncini bianchi, il che consente alla Roma di José Mourinho di indossare la sua classica divisa rossa, parte del Kit Home che i suoi tifosi riconoscono come un simbolo. Non ci sarà sovrapposizione nei colori ufficiali e dunque la Roma potrà giocare con la sua prima divisa senza costringere il Siviglia ad un cambio. Ovviamente la scaramanzia va sempre passata alla prova dei fatti, ma i precedenti per la Roma fanno ben sperare per questa scelta.

DIRETTA/ Siviglia Juventus (risultato finale 2-1): andalusi in finale con la Roma!

La divisa bianca da trasferta richiama infatti il più traumatico ricordo europeo per la formazione giallorossa: la sconfitta del 30 maggio 1984 (ricorre proprio oggi il 39esimo anniversario) della Coppa dei Campioni perduta in casa contro il Liverpool. In quel caso i Reds indossarono la loro maglia appunto rossa e la Roma fu costretta a giocare in bianco. Da ricordare però anche che la Roma ha disputato in maglia rossa la sua unica altra finale di Europa League, allora Coppa UEFA, nel 1991 contro l’Inter, uscendo sconfitta dal confronto. Ok la maglia rossa, ma servirà anche lo spirito di Tirana per portare nella Capitale il trofeo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA