Roma, donna investita stamane da treno/ Pesanti ripercussioni sulla linea Fiumicino

Tragedia avvenuta stamane a Roma, dove una donna ha perso la vita venendo investita da un treno. L’episodio si è verificato stamane sulla linea ferroviaria FL1 Roma-Fiumicino-Orte, all’altezza della stazione di Parco Leonardo. Subito dopo il rinvenimento la circolazione sulla tratta è stata interrotta, e poi riattivata ad un solo binario, precisamente fra Ponte Galeria e l’aeroporto di Fiumicino. Si tratta della tratta su cui fa servizio il treno Leonardo Express, che è il convoglio che collega la stazione fra Roma Termini e l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Una volta lanciato l’allarme è intervenuta la Polfer, la polizia ferroviaria, che ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Al di là del dramma per la macabra scoperta, sono state numerose le ripercussioni sulla linea ferroviaria, visto che svariati treni hanno subito ritardi fino ad un massimo di un’ora.

ROMA, DONNA INVESTITA STAMANE DA TRENO

Trenitalia ha diffuso in mattinata una nota per meglio specificare quanto accaduto: “Dalle 7.20 il traffico ferroviario fra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto (linee FL1, Roma – Fiumicino Aeroporto, e Leonardo Express, Roma Termini – Fiumicino Aeroporto) è sospeso per l’investimento di una persona nella fermata di Parco Leonardo. Attivato servizio sostitutivo con autobus per i viaggiatori della linea Leonardo Express, Roma Termini – Fiumicino Aeroporto”. La tratta è stata quindi riattivata alle ore nove ma con un solo binario: “Riattivati il traffico su un solo binario – ha fatto sapere Rfi – a senso unico alternato, fra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto con ritardi fino a 60 minuti. Riprogrammato il servizio ferroviario e attivato servizio sostitutivo con autobus per i viaggiatori della linea Leonardo Express, Roma Termini – Fiumicino Aeroporto”. La vittima non è stata ancora identificata e si sta cercando di capire se si è trattato di un gesto volontario oppure di un incidente.

