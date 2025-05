A pochi chilometri da Roma ci sono cinque comuni dove si vive da sogno e il costo della vita è più basso rispetto alla Capitale.

Chi vive a Roma lo sa: la città è meravigliosa, ma può essere anche stressante, cara e a tratti caotica. E così, sempre più persone iniziano a guardarsi intorno, alla ricerca di una vita più tranquilla, magari immersa nel verde, con ritmi più umani ma senza rinunciare ai servizi e alla vicinanza con il centro.

La buona notizia è che non serve andare lontano. Basta spostarsi di qualche chilometro per trovare piccoli gioielli incastonati nei Castelli Romani o affacciati su colline che sembrano uscite da una cartolina.

Dove vivere vicino Roma

Cinque comuni in particolare stanno conquistando sempre più famiglie, giovani coppie e perfino chi lavora in smart working e sogna una qualità della vita decisamente più alta.

Infatti, basta nominare Frascati per immaginare subito ville eleganti, vigneti, scorci panoramici e una tradizione enogastronomica tra le più rinomate del Lazio. Eppure, nonostante l’atmosfera da vacanza permanente, i prezzi al metro quadro sono ancora più bassi rispetto ai quartieri centrali della Capitale. Si vive bene, si respira aria pulita e ci si può spostare comodamente grazie ai collegamenti ferroviari che portano dritti a Termini in meno di mezz’ora.

Poi c’è Tivoli, un’altra perla a portata di treno. Famosa per Villa d’Este e Villa Adriana, Tivoli è il classico esempio di città d’arte che ha saputo conservare il fascino del passato senza diventare inaccessibile. Anzi, qui la vita quotidiana ha ancora quel sapore autentico, con mercati rionali, piazze vive e una comunità affiatata. E tutto questo a costi che, rispetto a Roma, permettono di vivere in spazi più ampi e in contesti più rilassati.

Castel Gandolfo è un altro nome che evoca bellezza. Sede estiva dei Papi, affacciato sul Lago Albano, è un luogo che sembra disegnato per chi cerca pace, natura e una vista che ogni giorno toglie il fiato. Non è un caso che molti scelgano proprio questa zona per rifarsi una vita, magari dopo anni trascorsi nel traffico romano. Anche qui i collegamenti sono efficienti, e il senso di comunità si percepisce forte.

Ciampino invece è forse il più “urbano” dei cinque, ma è proprio questo il suo punto di forza. Ha tutti i servizi che può offrire una piccola città, ma resta a due passi da Roma, ben collegato sia con la ferrovia che con l’aeroporto. È una scelta intelligente per chi vuole stare vicino al lavoro o agli affetti in città, ma senza pagarne le conseguenze economiche e logistiche.

Infine Marino, che forse non ha la fama internazionale di Frascati o Tivoli, ma ha dalla sua un’identità forte e uno spirito genuino. Qui si vive ancora con ritmi lenti, le tradizioni sono sentite, e il vino è una religione. Le case costano meno, lo stress è praticamente inesistente e chi ci si trasferisce difficilmente torna indietro.

Senza ombra di dubbio, vivere fuori Roma può essere la scelta migliore per chi cerca equilibrio. E questi cinque comuni rappresentano una sintesi perfetta di bellezza, funzionalità e risparmio. Un piccolo lusso quotidiano che, per fortuna, è ancora alla portata.