Roma, egiziano distrugge statua San Francesco con machete/ Mesi fa danneggiò 56 auto

Paura ieri a Roma, a Monteverde: un egiziano di 45 anni ha danneggiato con un machete la statua di San Francesco nella chiesa di Nostra Signora delle Salette, situata in via Fabiola. Come riportato dai colleghi di Fanpage, l’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì 21 dicembre, attorno alle ore 15.20: l’uomo ha prima distrutto la statua del santo, per poi scagliarsi contro una colonnina elettrica della parrocchia.

Momenti di paura fino all’arrivo delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, contattati grazie a una chiamata al 112. L’egiziano ha provato a scappare, ma è stato rapidamente raggiunto dalle autorità in piazza San Giovanni di Dio: i poliziotti hanno rinvenuto il machete, prontamente sequestrato, mentre il malintenzionato è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Attualmente si trova in questura e sarà sottoposto a rito direttissimo.

Roma, egiziano distrugge statua di San Francesco con machete

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’egiziano era in possesso di una lama lunga 55 centimetri. E non era uno sconosciuto alla procura di Roma: il 45enne si è reso protagonista di un altro vandalico appena due mesi fa, un episodio che ha destato parecchio scalpore sui social network. L’immigrato danneggiò ben 56 automobili parcheggiate in strada a Colli Albani: distrutti lunetti posteriori e danni da decine di migliaia di euro. Anche in quella occasione, aggiunge il portale, l’uomo venne arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di danneggiamento aggravato e minaccia aggravata: dopo l’attacco vandalico, infatti, minacciò i residenti in protesta con un oggetto contundente.



