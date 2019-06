Roma, esplosione a Rocca di Papa: crolla sede Comune/ Ferito sindaco, grave un bimbo

Una fortissima esplosione ha colpito il Comune di Rocca di Papa, alle porte di Roma, poche ore fa: una improvvisa deflagrazione ancora tutta da verificare come causa d’origine ha fatto riportare diversi feriti alcuni molto gravi rimasti colpiti dai calcinacci crollati dalla facciata della sede comunale e di un edificio adiacente. Come riporta Il Messaggero, l’esplosione è avvenuta sotto all’edificio del Comune, in corso Indipendenza a Rocca di Papa e all’origine della tremenda deflagrazione ci sarebbe una possibile ma non ancora confermata fuga di gas. Ferito il sindaco Emanuele Crestini e alcuni dipendenti presenti negli uffici al momento dell’esplosione: la palazzina adiacente alla zona del municipio era in fase di restauro anche se non è detto che la fuga di gas sia dovuta a tale circostanza. Immediatamente è stato evacuato l’intero centro storico mentre i vigili del fuoco hanno tentato di domare l’incendio scoppiato come conseguenza del boato di pochi minuti prima.

ESPLOSIONE A ROCCA DI PAPA: FERITI TRE BAMBINI

Dalle prime informazioni filtrate dai pompieri e dalle autorità di Rocca di Papa, il sindaco Crestini è rimasto ferito in maniera molto seria e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Roma Tor Vergata: con lui anche un altro dipendente, mentre sarebbero addirittura tre i bambini rimasti feriti nell’esplosione di cui uno molto grave ricoverato al Bambin Gesù in codice rosso. Gli altri bimbi sono stati invece trasportati all’ospedale di Frascati con mezzi propri perché in condizioni per fortuna meno gravi: secondo quanto filtra dal Messaggero, «I pompieri temono una seconda esplosione quindi hanno interdetto la zona e non si sa se ci siano altri feriti all’interno». Nelle immagini diffuse dalla pagina Facebook e Twitter “Meteo e Territorio Rocca di Papa” si vede un’alta colonna di fumo nero che sovrasta i tetti del paese laziale: nelle foto invece diffuse dalla pagina social “Meteo Castelli Romani” si intravedono i calcinacci e la parte della facciata dove è inserito la sede del Comune parzialmente crollata.





