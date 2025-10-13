Violenta esplosione a Roma all'interno di un cantiere: secondo le prime informazioni sarebbe stata causata da una bombola GPL

Non è esattamente chiara la dinamica dietro all’esplosione a Roma che si è registrata qualche minuti fa nell’area di via Prenestina diffondendo presto un’ampia paura tra i tanti residenti che hanno udito il violento boato: per ora l’origine dell’esplosione è ancora in corso di indagine da parte delle autorità e non è chiaro se sia generato anche un incendio o se sia stato domato dai Vigili del Fuoco; mentre sono molti i mezzi pubblici deviati o temporaneamente soppressi.

Stando alle primissime informazioni, l’esplosione si sarebbe verifica nella tarda mattinata di oggi – lunedì 13 ottobre 2025 – nei pressi di un cantiere ferroviario che da tempo si trova a bordo strada sulla Prenestina: seppur in quel momento fossero presenti alcuni operai all’interno del cantiere, non si sarebbe – fortunatamente – registrato alcun ferito e nell’arco di pochi minuti erano già parecchie le chiamate per allertare i soccorsi.

Esplosione a Roma: secondo la prima ricostruzione a causarla sarebbe stata una bombola GPL

La prima ricostruzione dell’esplosione – fornita dal quotidiano RomaToday – sempre parlare di una donna che avrebbe appiccato (per ragioni ignote) un incendio ad alcune foglie secche nei pressi del cantiere: le fiamme a quel punto hanno coinvolto anche la rete arancione che delimita i lavori raggiungendo una bombola GPL usata per alimentare le tronchesi elettriche che servono per tagliare dei binari.

La bombola sarebbe, dunque, esplosa ed è stata scaraventata all’interno di un veicolo parcheggiato all’interno del cantiere nel quale si trovava – peraltro – un operaio, uscito completamene illeso; mentre risulta che le indagini da parte delle autorità di Roma siano ancora in corso per capire se questa sia la ricostruzione corretta e – soprattutto – perché la donna abbia appiccato l’incendio alle sterpaglie.

Nel frattempo resta, ovviamente, chiuso quel tratto della Prenestina e l’ATAC ha informato i pendolari che per le prossime ore alcune linee dei bus (sembra il 14, il 113, il 313, il 314 e il 450) potranno subire variazioni nel loro percorso, oltre a possibili ritardi legati all’ampio traffico che si è creato nell’area coinvolto dall’esplosione.