Una devastante duplice esplosione stamane a Roma in un deposito di gas: deflagrazione avvenuta durante la fase di rifornimento

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la terribile esplosione avvenuta a Roma presso il distributore di gas. Secondo gli ultimi dettagli riportati da Morning News, su Canale 5, sarebbero 21 i feriti ospedalizzati, tutti codici gialli e rossi. Alcuni feriti sono gravi ma fortunatamente non ci sarebbero delle persone in pericolo di vita e soprattutto non ci sarebbero delle vittime. Fra i coinvolti, in totale una quarantina, anche numerose persone che abitavano nei palazzi vicini, con i vetri che sono esplosi e le schegge che hanno colpito gli stessi inquilini. Morning News ha poi parlato con il gestore di un centro estivo che è praticamente esploso dopo la deflagrazione, ma che fortunatamente era semi vuoto negli istanti dell’esplosione.

Sembra infatti che vi fossero 8 o 9 bimbi che sono stati portati via prontamente da una educatrice che in qualche modo aveva intuito che stesse succedendo qualcosa. Se l’esplosione si fosse verificata soltanto una decina di minuti dopo sarebbe stata una strage visto che in quel centro ci vanno circa 200 persone. Da segnalare infine che la deflagrazione sarebbe avvenuta durante un rifornimento di GPL forse eseguito male: una cisterna avrebbe di fatto urtato il tubo di condotta, che poi scollegandosi ha fatto saltare in aria il tutto. Il coperchio della cisterna è stato rinvenuto a 300 metri di distanza dal luogo dell’esplosione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro).

ROMA, ESPLOSIONE IN UN DEPOSITO DI GAS E CARBURANTE, VIDEO, ALMENO 3 FERITI GRAVI, PALAZZI DANNEGGIATI

Sono attimi di forte tensione quelli vissuti in queste ore a Roma, a seguito dell’esplosione di un deposito di gas e carburante. Un fortissimo boato è stato udito stamane in via dei Gordiani, causato appunto dalla deflagrazione di cui sopra così come riferito da RomaToday ma anche TgCom24.it.

Dopo l’esplosione dalla zona è svettata verso il cielo una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, causata da un incendio nella zona del sito esploso.

Stando a quanto riferito dai colleghi di RomaToday ci sarebbero diversi feriti, anche perchè l’esplosione sarebbe avvenuta in un momento di traffico intenso, quindi con diverse persone in strada. Il bilancio provvisorio sarebbe di almeno tre feriti gravi, tutti ustionati dall’esplosione, ma può darsi che alla fine la conta sia addirittura peggiore, tenendo conto che le informazioni che giungono sono solamente parziali.

Ad essere coinvolti sia dei passanti ma anche i primi soccorritori che sarebbero stati chiamati sul posto dopo l’esplosione.

ESPLOSIONE ROMA: COSA STA SUCCEDENDO

A conferma di quanto la situazione sia delicata il fatto che sul luogo sono state mandate ben 7 ambulanze, di conseguenza si prospetta un gran numero di feriti. Ma cosa è successo nel dettaglio? Lo scoppio sarebbe avvenuto attorno alle ore 8 e sarebbe stato provocato dal distacco della pompa della cisterna che serviva ad alimentare l’impianto di distribuzione. Quando quel “dispositivo” si è scollegato, ha creato di fatto una scintilla che ha fatto esplodere il tutto.

La deflagrazione sarebbe stata simile a quella di un bombardamento al punto che avrebbe danneggiato anche dei palazzi vicini a “ground zero”, ed è stato coinvolto anche un deposito giudiziario che risulta essere al momento in fiamme, situato alle spalle del distributore. Le autorità hanno deciso di chiudere la fermata della Metro A nonché della Metro C: sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata, sperando siano positivi.