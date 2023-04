Roma-Feyenoord, fermati giallorossi con martelli e mazze/ 20 tifosi in Commissariato

Intercettata dalla Polizia, un’auto di un gruppo di tifosi della Roma è stata perquisita e fermata: al suo interno sono stati trovati oggetti come martelli, mazze e bastoni. I tifosi, circa una ventina, sono stati intercettati dal reparto volanti della Polizia e della Digos nell’ambito dei controlli precedenti alla partita tra giallorossi e gli olandesi del Feyenoord, valida per il match di Europa League. Il gruppo di supporter giallorossi è stato identificato e portato presso gli uffici della polizia, come rivela l’Ansa.

Il piano sicurezza è stato attuato nella Capitale già dalla vigilia della sfida di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico tra la Roma e il Feyenoord, valido per il ritorno dei quarti della competizione europea. Complessivamente sono scesi in campo 1500 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Particolarmente sorvegliate sono le aree del centro storico e del Colosseo. Proprio lì, nel cuore di Roma, si sono registrati dei momenti di tensione dopo che un gruppo di giallorossi, incappucciati, hanno tentato di assalire alcuni ultras olandesi in un pub.

Roma blindata: 1.500 agenti in città

1.500 agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza e mezzi come camionette per sorvegliare Roma nel giorno della sfida contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di Europa League. La Questura ha scelto di far sorvegliare anche aeroporti, stazioni e caselli autostradali per evitare qualsiasi scontro tra i tifosi italiani e quelli olandesi. Al piano, come spiega Rai News, la Questura avrebbe lavorato per più di un mese per evitare che anche nella Capitale accadesse quanto successo a Napoli, solo poche settimane fa, con i tifosi dell’Eintracht Francoforte che hanno assalito la città, mettendo a ferro e fuoco il centro storico.

La preoccupazione è alta, visti i precedenti. Il 19 febbraio 2015 un gruppo di tifosi olandesi, hooligan del Feyenoord, danneggiò pesantemente la Barcaccia, la fontana di Bernini situata in Piazza di Spagna, devastando il polo storico, creando inoltre danni in giro per la Capitale. Al momento, comunque, nessuno scontro tra le due tifoserie. La polizia di Stato e la Digos hanno fermato al momento solamente i tifosi giallorossi, una ventina, armati di mazze, bastoni e martelli.











