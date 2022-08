Roma, fidanzato a ragazza: “Suicidati!”/ 17enne salvata da passante, lui arrestato

Una 17enne era pronta a suicidarsi, gettandosi nel Tevere, dal parapetto di Ponte Sisto a Roma, ma è stata salvata da un passante, mentre la polizia ha arrestato il fidanzato, pregiudicato, il quale per mesi teneva in pugno la ragazza. Più grande di sette anni, con una serie di reati alle spalle, il giovane disponeva della vita della 17enne come se fosse un oggetto. Lei dal canto suo non riusciva a dirgli no né a difendersi di fronte all’istigazione al suicidio: è stato proprio il fidanzato a spingerla a meditare quel gesto per il quale all’alba di sabato è salita sul parapetto di Ponte Sisto. Come riportato da Il Messaggero, un passante l’ha vista ieri mattina intorno alle ore 06:20 e l’ha tirata giù.

La ragazzina non smetteva di piangere, ma era aggressiva, infatti ha provato a divincolarsi aggredendo chi l’aveva salvata. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, quindi sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato Trastevere. Ma la 17enne continuava a piangere e divincolarsi, rifiutandosi di dire il suo nome. Inoltre, non voleva che fossero chiamati i genitori. Sono arrivati anche i sanitari del 118 e l’auto-medica per cercare di calmarla. Alla fine la ragazza si è decisa a salire sull’ambulanza. A quel punto ha fornito il suo nome, permettendo alla polizia di rintracciare la famiglia. A quel punto è comparso il fidanzato.

FIDANZATO ARRESTATO, 17ENNE PORTATA IN OSPEDALE

Appena ha visto la 17enne dentro l’ambulanza, il fidanzato ha cominciato a inveire contro agenti e personale sanitario, arrivando a colpire uno dei soccorritori, poi repertato in ospedale con 10 giorni di prognosi. Ma anche quando è stato bloccato non si è fermato. «Se ti incontro per strada ti sventro», ha urlato ad un agente, come riportato da Il Messaggero. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, poi ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del commissariato di zona, invece la ragazza è stata portata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La madre ha ricostruito in parte il rapporto con il 24enne, spiegando che in passato la ragazza aveva dato segni di instabilità, quindi era seguita da alcuni specialisti. Nonostante la contrarietà dei suoi genitori, la 17enne stava da qualche tempo con quel giovane. Non si esclude che venerdì sera siano usciti e abbiano poi litigato. Lei sarebbe rimasta sola a Trastevere, camminando fino a Ponte Sisto e all’alba, mentre tutti dormivano, è salita sul parapetto fino a quando non è stata tirata giù e salvata.











